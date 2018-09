Výstavy i festivaly. Akce propojí Santiniho stavby po celé zemi

Spolek Putování za Santinim připravuje pětiletý projekt, který má výstavami, kulturními festivaly, vzdělávacími a dalšími akcemi připomínat odkaz barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Týkat by se měl Santiniho staveb v celé republice. Aktivity chce spolek zahájit 7. prosince při příležitosti výročí Santiniho úmrtí, pokračovat by měly do roku 2023, kdy od Santiniho smrti uplyne 300 let, řekl Stanislav Růžička ze spolku.

"Santiniho staveb je pětaosmdesát. Jsou na území sedmi krajů, čtyř diecézí a 45 měst a obcí," řekl Růžička. Projekt nazvaný Opus Santini připravuje skupina, v níž jsou zastoupeni vlastníci a správci Santiniho staveb i lidé z akademické sféry. Pracovní konference 21. srpna ve Žďáru nad Sázavou se zúčastnili také zástupci všech sedmi krajů, diecézí, radnic, ministerstva kultury a Univerzity Karlovy. "Tam se ten projekt otevřel," řekl Růžička.

Mezi chystanými aktivitami je například i propojení Santiniho památek poznávacími stezkami a vytvoření badatelského centra zaměřeného na odkaz Santiniho a období baroka. Náklady projektu se rýsují v řádu několika desítek milionů korun. Podrobnosti Růžička neuvedl s odkazem na to, že se záležitosti ještě upřesňují.

Jan Blažej Santini-Aichel (3. února 1677 až 7. prosince 1723) byl český architekt italského původu, který se proslavil jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Ve Žďáru nad Sázavou vytvořil poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zapsaný v seznamu památek UNESCO, a další stavby pro klášter.

Spolek (dříve občanské sdružení) Putování za Santinim vznikl v roce 2011 se zaměřením na popularizaci Santiniho díla. Další podrobnosti lze najít na http://www.santini.cz/cz/.