Vzácný štít ukradený nacisty se vrátí do Čech

Vzácný renesanční štít, který ukradli nacisté během druhé světové války ze zámku Konopiště, se po desítkách let vrátí Česku. Na svém webu o tom dnes informoval švýcarský židovský týdeník tachles, podle kterého rozhodl po dlouhém ověřování původu památky o jejím navrácení současný majitel - muzeum v americké Filadelfii.

Štít ze 30. let 16. století byl až do druhé světové války na středočeském zámku Konopiště, odkud jej ukradli nacisté. Podle serveru tachles chtěli renesanční památku, kterou vyzdobil italský malíř Girolami di Tommaso da Treviso, vystavovat v Linci, kde chtěl muzeum vybudovat nacistický vůdce Adolf Hitler.

Na štít ve sbírkách Muzea umění ve Filadelfii narazil při svém výzkumu vimperský historik Ladislav Čepička, který v roce 2016 o svém objevu informoval veřejnost.

Podle serveru tachles se po dvou letech bádání a jednání mezi Českem a filadelfským muzeem podařilo prokázat, že renesanční štít skutečně patřil původně do sbírek rodiny d'Este uložených na Konopišti. Důvodem, proč ověřování původu šítu trvalo tak dlouho, byl podle švýcarského židovského týdeníku fakt, že kdosi po druhé světové válce ze štítu odstranil původní inventární číslo.

Ředitel filadelfského muzea Timothy Rub podle serveru tachles nyní sdělil zvláštnímu zmocněnci českého ministerstva zahraničí pro otázky holocaustu a boj proti antisemitismu Antonínu Hradilkovi, že není pochyb o tom, že štít patří Česku.

Památka, o které se jednalo, má v průměru 61 centimetrů, je kruhová, vyrobená ze dřeva, potažená kůží a na přední straně má zlacenou olejomalbu, která zobrazuje vojenské dobývání města. Na zadní straně jsou výjevy ozbrojených jezdců.

Z Konopiště se během druhé světové války dostal štít nejdříve do Prahy, poté byl převezen do Vídně. Jeho poválečné osudy jsou zatím nejasné, v roce 1976 jej ale Muzeu umění ve Filadelfii odkázal newyorský sběratel německého původu Carl Otto Kretzschmar von Kienbusch.

Podle serveru tachles Česko nyní uvažuje o tom, že by štít prozatím ponechalo ve Spojených státech. Filadelfské muzeum by připravilo výstavu, která by dokumentovala osudy vzácného předmětu, jehož hodnota se odhaduje na milion dolarů (22 milionů korun).