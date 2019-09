Z "čínské lochnesky" se vyklubal kus černé gumy

Zpravodajský server The Paper udělal rozhovor s biologem Ding Li. Ten na základě obrázků a videí řekl, že jde o obyčejný plovoucí předmět, a nikoliv o rybu či hada. To se později potvrdilo, když velký kus černé gumové látky vyplaval na břeh.

Do diskuze se nejprve zapojili odborníci. Například profesor Wang Chunfang ze Zemědělské univerzity ve Wu-chanu zpochybnil, že by mělo jít o nějaký dosud nenalezený nový druh a nabídl jednodušší vysvětlení v podobě vodního hada. Jiní byli ještě skeptičtější a pochybovali o tom, že jde vůbec o živého tvora. Měli pravdu.

V pátek se na čínské sociální síti Weibo objevilo první video , na němž byl zachycen vrtící se mysteriózní černý tvor podobný obrovskému úhoři. Později se na síti objevily další dvě nahrávky a senzace byla na světě. Uživatelé začali spekulovat a přicházeli s různými teoriemi, které by celou věc objasnily. Populární byla například ta, že znečištění řeky mohlo nějakého tvora zmutovat natolik, až vyrostl do mimořádné velikosti.

