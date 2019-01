Z Fierlingerovy vily by se mohlo stát muzeum

Sezimovo Ústí připravuje projekt na využití takzvané Fierlingerovy vily, kterou vlastní. Objekt, jenž si nechal postavit za první republiky významný sociálnědemokratický politik Zdeněk Fierlinger v sousedství vily tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše, by se měl změnit na muzeum historie města. Oznámil to starosta Sezimova Ústí Martin Doležal. Fierlingerova vila stojící u řeky Lužnice zůstává už několik let prázdná a nevyužitá.

"Sezimovo Ústí, byť je to město s poměrně zajímavou a pohnutou historií, nemá žádné muzeum nebo prostory, kde by mohlo prezentovat svoji minulost středověkou i novodobou," uvedl Doležal.

Město by podle něj požádalo Husitské muzeum v Táboře, aby ze svého depozitáře do Fierlingerovy vily uvolnilo předměty, které se týkají právě historie Sezimova Ústí. Součástí objektu by podle starosty mohla být i výstavní síň.

Vilu si nechal postavit ve 30. letech 20. století politik Zdeněk Fierlienger. Jde o jednu z nejrozporuplnějších postav novodobých českých dějin. Nejprve se proslavil jako hrdina a legionář v první světové válce v bitvě u Zborova. Následně se stal blízkým přítelem Edvarda Beneše a pracoval v diplomatických službách. Za druhé světové války se přiklonil ke komunistickým ideám, stal se prvním premiérem v osvobozeném Československu a v roce 1948 stál jako předseda sociální demokracie za sloučením strany s KSČ.

Kulturní památka

Vzhledem k tomu, že Fierlinger až do své smrti v roce 1976 oddaně sloužil režimu, mohl vilu v Sezimově Ústí využívat. Prakticky od té doby je však objekt, který se stal v roce 2000 kulturní památkou, prázdný. Doležal uvedl, že vila není zateplená a s ohledem na památkovou péči by byla její případná zásadní rekonstrukce obtížná a nákladná. "Předpokládáme proto, že by muzeum bylo sezonní záležitostí, otevřené pro veřejnost v období od května do září," uvedl.

Lidé si mohou nyní vilu a přilehlou zahradu prohlédnout jen při mimořádných příležitostech, jako bylo loni v říjnu 100. výročí vzniku republiky. Sezimovo Ústí chtělo v roce 2004 vilu prodat, ale nenašel se zájemce, který by tehdy v dražbě nabídl vyvolávací cenu 12 milionů korun. Podle Doležala, jenž je starostou od roku 2010, by se město podobných objektů nemělo zbavovat. "Je to rodinné stříbro. Navíc Sezimovo Ústí se v minulosti odtrhlo od Tábora, nezískalo skoro žádný majetek. Proto bychom si měli každé nemovitosti vážit a hýčkat ji," uvedl Doležal.