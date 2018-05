Z hor zmizely skoro čtyři tuny odpadků během dvou dnů

Během dvou dnů sesbírali dobrovolníci a pracovníci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) při Akci Čisté Krkonoše téměř čtyři tuny odpadků. Výsledek je podobný jako minulý rok. Sběrači do hor vycházeli z šesti pracovišť parku v Harrachově, na Rezku, v Horním Maršově, Špindlerově Mlýně, Černém Dole a Peci pod Sněžkou, řekl mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.

"Strážci vždy vytipují trasy tak, aby se nikdo nevracel po už vyčištěné oblasti. To by byla zbytečná vycházka a je potřeba udělat co nejvíc práce," uvedl Drahný.

Do úklidu se zapojilo asi 240 zaměstnanců KRNAP a pět desítek dobrovolníků. K nim přibylo na polské straně kolem 50 lidí z tamního národního parku.

Množství odpadků několik let stagnuje nebo i mírně klesá. Podle Drahného jsou návštěvníci díky dlouhodobým apelům disciplinovanější.

"Uklízíme po nějakých třech milionech návštěvníků, kteří v zimě přijedou. Lidé nejsou vyloženě nepořádní, ale třeba schovají obal od svačiny pod lavičku a mají pocit, že to nikdo nevidí," řekl Drahný. Někdo také nechtěně ztratí třeba plastovou lahev z batohu. Kleč kolem cest, kam si lidé často odskočí na záchod, také bývá plná papírových hygienických potřeb.