Z nebe pršely ryby, lidi si je dali k nedělnímu obědu

Rozbouřené moře vyvrhlo na nábřeží města Xemxija na severu Malty stovky ryb, které zřejmě pocházely z nedaleké rybí farmy. Řada lidí nedbala doporučení úřadů, aby v bouři nevycházeli, a chtěli si opatřit zdarma nedělní oběd, informoval na svém webu list Times of Malta.

"Jedna z rybích farem se musela protrhnout a na nábřeží skončily stovky ryb. Lidé je sbírají přímo na ulici. Neuvěřitelné," napsal fotograf Rene Rossingnaud, který pouliční "rybáře" v bouřce zachytil na videu. Jiní obyvatelé města, kteří si kvůli rybám přivstali, si troufli až do vln.

Fish being washed ashore by intense winds and waves in Malta today, Feb 24. Report: Rene Rossignaud pic.twitter.com/NOMdVYe6iN