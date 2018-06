Za Česko bez drog. V Třinci odstartoval tradiční cyklo-běh

V Třinci na Frýdecko-Místecku v pondělí odstartoval 16. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Má upozornit na zanedbávání vzdělávání v oblasti drogové prevence. Akce je rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem, řekl za její organizátory Pavel Mudra.

"Za 16 let intenzivní protidrogové kampaně jsme vyškolili přes 100 tisíc dětí. Na tomto vzorku jsme si důkladně ověřili, jak drtivý dopad má na děti například propagace 'léčivých' účinků konopí. Naprostá většina dětí si díky tomu bohužel stále myslí, že kouření marihuany je v pořádku," uvedl ředitel projektu Lukáš Bechyně.

Podle Mudry se zahájení cyklo-běhu účastnily stovky dětí a hostů. Akce končí v Praze v pátek 22. června. Cyklo-běh se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. června.

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes čtyřicet měst, čítá 1200 kilometrů. Tým osmi až deseti cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí tuto vzdálenost za deset dní, řekl Mudra. Během tohoto maratonu navštěvuje tým cyklo-běhu představitele měst a hovoří s nimi právě o problematice drog a možnostech řešení. Během akce se v navštívených městech konají také informační protidrogové kampaně.

Obyvatelům účastníci běhu odpovídají na otázky a rozdávají brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích. "Přímo na trase Cyklo-běhu se v naplánovaných městech zastavuje tým lektorů protidrogového vzdělávání a ve školách zdarma dětem přednáší," uvedl Mudra.

Podle něj studie ukazují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou. Mudra dodal, že v České republice je odhadem 300 tisíc mladých ve věku od 15 do 19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Jde tedy přibližně o každého druhého teenagera.