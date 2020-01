Začíná festival ledových soch. K vidění budou pyramidy i Eiffelovka

Na Pustevnách v Beskydech vznikají v těchto dnech ledové sochy, lidé si je budou moci prohlédnout od soboty, kdy tam začne festival ledových soch - Ledové Pustevny. Hotové jsou již sochy symbolizující jednotlivé světadíly, například pyramidy, sfinga či Eiffelova věž. Řezbáři vytvářejí také sochy zvířat, letos nebudou chybět ani sněhové sochy, řekla zástupkyně pořadatelů Dita Korčák Hrtusová. Festival se koná 20. rokem, potrvá do 26. ledna.

Sochy vytváří deset řezbářů z Česka a Slovenska. Jejich díla budou k vidění ve dvou stanech, které sochy chrání před sluncem a případným deštěm. Organizátoři však jsou i tak odkázání na přízeň počasí, většinou však sochy v minulých letech vydržely.

"Letos jsme se s řezbáři shodli na tématu Z Pusteven do světa. V jednom stanu se nachází světadíly, v každém je typická stavba pro daný světadíl. Třeba v Evropě vyrostla Eiffelova věž, v Americe socha Svobody, v Africe sfinga a pyramidy," uvedla Hrtusová. Sochy budou nejen nasvíceny, ale letos také doplněny zvukovým podkresem.

Ve druhém stanu budou moci návštěvníci sledovat řezbáře při dokončování soch zvířat, hotové budou v neděli. Vznikne socha velryby, ledního medvěda nebo tučňáků. "Budu dělat tučňáky, kteří se budou třeba klouzat po velrybě, budeme mít 15 nebo 20 tučňáků," uvedl řezbář Martin Bořuta ze Zlínska. K největším bude podle něj patřit socha velryby, která bude vysoká asi 2,5 metru. Bořuta se festivalu účastní poprvé, letos poprvé také pracuje s ledem, běžně se věnuje klasickému řezbářství se dřevem. Práce s ledem je podle něj snazší. "Když se něco nepovede, jde to dolepit. Je to rychlejší práce, je to křehké, musí se dělat spíše v siluetách, ne v detailech, protože se to v tom ledu ztratí, když se to nasvítí," uvedl Bořuta. Řezbáři mají k dispozici 40 tun ledu dovezeného z opavských mrazíren, je ve formě kostek, každá váží 70 kilogramů.

Dva sochaři pracují také na sněhových sochách, které dříve na Pustevnách vznikaly, v posledních letech se však kvůli nestálému počasí dělaly sochy z ledu. Letos vznikají pod širým nebem sněhové sochy tarantule, sněhový bar a stěna s různými postavami ze světa.

Festival doplní víkendové programy, soutěže, aktivity pro děti, workshopy. Loni na festival dorazilo za tři víkendy přes 60 tisíc lidí.