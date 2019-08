Záhada: v polské vesnici se léta rodí samé holčičky

Polská vesnice Miejsce Odrzańskie poblíž Opole se pomalu stává výlučně ženskou záležitostí: už devět let se ve vsi nenarodil žádný chlapec. Starosta, jenž má dvě dcery, slíbil odměnu ženě, která jako první konečně porodí syna, poznamenala agentura AP.

Ve vsi se od roku 2010 narodilo deset děvčat, ale žádný kluk. Přitom podle statistik Polky rodí více chlapců než děvčat, předloni to bylo 207 000 chlapců ku 196 000 děvčat.

Svět zabydlený samými ženami vylíčila nejúspěšnější polská filmová komedie Sexmise, kterou před 36 lety natočil režisér Juliusz Machulski podle scénáře českého spisovatele Pavla Hajného. Zmínka lokální televizní stanice, že cosi podobného se děje ve skutečné vesnici, založené v roce 1679, vyvolala zájem celostátních i zahraničních médií. Zvláštní úkaz přinesl vsi okamžiky globální slávy.

"Právě je u nás reportérka z New York Times a zajímala se o nás novinářka z Global News z Kanady," řekl starosta Rajmund Frischko serveru Natemat.pl. O polské vsi už psala britská média či americký týdeník Newsweek. Informace médií dokonce probudily zájem vědců, toužících záhadu rozluštit.

Starosta sice vypsal za narození syna odměnu, ale neupřesnil, oč půjde. "Je to překvapení, ale byl bych rád, aby to bylo něco, co udělá radost jak rodičům, tak chlapci, který se narodí. Doufám, že se najdou firmy, které by mohly sponzorovat další odměny," prohlásil.

"Prostě to tak dopadlo, že u nás převládají děvčata a ženy," vylíčila členka místní samosprávy Krystyna Žydziaková, matka dvou dcer. Poměry nejlépe ilustruje dobrovolná hasičská jednotka, ve které převládají hasičky, stejně jako v juniorském hasičském týmu, kde na osm chlapců připadá 24 děvčat. A samozřejmě náčelník hasičů má také dvě dcery.

"Chlapec, co se narodil před devíti lety, se odstěhoval. Nejmladšímu ze zdejších kluků, který se tady narodil, je dvanáct. Je to trošku směšné, ale nikdy jsme v tom neviděli žádnou senzaci," řekla portálu jedna z místních obyvatelek. Těžko tomu uvěřit, ale taky má dvě dcery, dodal portál.