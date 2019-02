Zahrádkářská sezona se blíží, jste na ni připraveni?

S jarem přichází čas na velký úklid, ale také zahájení zahrádkářské sezony a s tím spojené práce na zahradě. To znamená zastřihnutí dřevin, vertikulace neboli provzdušňování trávníku, hnojení, sázení... Jak si je co nejvíce usnadnit? Chce to se pořádně vybavit.

Nepodceňujte pracovní oděvy

Často pro práci na zahradě sáhneme po starším oblečení, které nám není líto poničit a je zrovna po ruce. Vyplatí se však pořídit si speciální pracovní oděv, které jsou k zahradním pracím určeny a mohou je zefektivnit. "Speciální a kvalitní oblečení, obuv a ochranné pomůcky mají stejný efekt jako použití správného nářadí. Zajistí pohodlný pohyb, chrání před nečistotami, mají dostatek prostoru pro nářadí, které musíte mít po ruce a pomohou zabránit zranění," říká Leonard Mynář, generální ředitel české firmy Canis Safety, která vyrábí pracovní oblečení, obuv a rukavice. Výrobci navíc myslí i na ženy a dělají oděvy i v dámské verzi. Navíc už dávno neplatí, že pracovní oděvy nemohou být slušivé.

Minimálně si pořiďte rukavice, díky kterým ochráníte pokožku před nečistotami, škrábanci a případným útokem hmyzu či hlodavců. Není-li venku příliš teplo, můžete využít ty do chladnějšího počasí. Pokud máte doma malé pomocníky a chtějí vám s lehčími pracemi pomoci, určitě je zapojte a vyberte i rukavice v dětském provedení. Pracujete-li také v okolí domu mimo zahradu a zároveň v blízkosti komunikací, určitě je dobré mít oděv s reflexními prvky. "Oblečení z materiálů odrážejících více světla představují jednoduchý a účinný způsob, jak předcházet nehodám s tragickými následky," upozorňuje Mynář.

Správné náčiní je základ

Každý zahrádkář by měl mít základní výbavu, bez které se při celoroční práci na zahradě neobejde. Nevyplácí se však vybírat pouze podle ceny, čím kvalitnější nářadí máte, tím lépe se vám s ním bude pracovat. Nenechte se proto odradit počáteční investicí. Pokud navíc budete dodržovat správnou údržbu, o to déle vám bude nářadí sloužit. Po každém použití jej očistěte, kovové části jednou za čas otřete hadříkem namočeným v oleji nebo použijte čisticí olejový sprej. Nářadí uložte na suché místo chráněné od vnějších nepříznivých vlivů. Mezi základní náčiní patří rýč, lopata, hrábě (na hrabání listí a posekané trávy jsou ideální tzv. švédské hrábě), motyčka, máte-li kompost, pak i kompostové vidle, a samozřejmě drobné nářadí, které by mělo být opatřeno antikorozní povrchovou úpravou.

Některé nářadí a stroje však použijete jednou či dvakrát ročně jako například vertikulátor, se kterým před sezonou provzdušníte trávník, čímž mu umožníte správně růst. Není divu, že se vám do nich nechce investovat a často využijete přátelské výpůjčky od sousedů či příbuzných. Využít můžete také specializovanou půjčovnu profesionálního nářadí. V Česku půjčování nářadí a stavební techniky zažívá aktuálně velký boom, a to nejen mezi velkými firmami, ale právě i domácími kutily. "Rostoucí zájem o výpůjčku jde napříč celým portfoliem produktů a půjčují si všechny kategorie zákazníků - stavební firmy, řemeslníci na OSVČ i koncoví zákazníci. Když si zákazník uvědomí, že má neustále k dispozici nejmodernější techniku, nemusí se starat o servis ani o náklady, když stroj nepracuje, tak zjistí, že je to pro něj mimořádně výhodné," říká Michal Švejcar, ředitel divize půjčovna Stavebnin DEK.

Práce na zahradě správně načasujte

Práce, kterými připravíte zahradu na sezonu, by měly mít určitou posloupnost. V březnu odstraňte ochranu, kterou jste rostlinám poskytli na zimu a začněte s přípravou půdy a záhonů pro jarní pěstování. Záhony očistěte od starého listí, zkypřete a přidejte kompost. Také zlikvidujte případný plevel, který již začal v záhonu růst. Pokud byla zima suchá, vydatně zahradu zalévejte. Na řadu přichází kontrola, seřezání a roubování ovocných stromů. Péči o trávník se věnujte až v dubnu, je potřeba ho provzdušnit. V tomto období také zastřihněte okrasné dřeviny a chemicky ošetřete stromy a keře proti škůdcům. V květnu je už čas na pravidelnou péči o trávník a práci na záhonech. Počasí je však poslední léta nevyzpytatelné a mrazivé teploty se mohou protáhnout i do jarních měsíců. S prvními pracemi na zahradě se vyplatí počkat, až se teploty budou držet nad nulou a půda nebude zmrzlá. Jinak byste mohli napáchat více škody než užitku a uškodit například trávník. Základní sled prací ale zůstává stejný i v případě, že termíny posunete podle aktuálního počasí.

Opatrnosti není nikdy dost

I přesto, že budete mít kvalitní oblečení a pomůcky, vždy při práci myslete na své zdraví. Přestože ji chcete mít co nejrychleji hotovou, v průběhu práce nezapomínejte na odpočinek a hlavně na bezpečnost. V ideálním případě si najděte nějakého pomocníka, který může v případě potřeby třeba jistit žebřík. "Nejčastějšími úrazy na zahradě jsou právě pády ze žebříků nebo štaflí, například při čištění okapů od listí, při prořezávání stromů, česání ovoce, dokonce i při věšení budek pro ptáky," uvádí Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Pozor však dávejte nejen ve výškách, ale i při práci s nářadím, ať už půjčeným nebo vlastním. "Zahrádkáři se často zraní při práci s nářadím, jako jsou sekery, kosy a podobně," doplňuje Svobodová. Takže i když je pěkná zahrádka důležitá, pamatujte, že zdraví máte jen jedno.