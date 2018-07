Zámek Bystré a hrad Rychmburk se zpřístupní veřejnosti

Zámek Bystré na Svitavsku a hrad Rychmburk na Chrudimsku, v nichž jsou domovy pro lidi s mentálním postižením, do několika let opustí poslední klienti. Přestěhují se podle plánů transformace sociálních služeb do bytů či domků. Hejtmanství památky využije pro turistický ruch, podrobný koncept ale teprve vzniká, řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytové sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Zařízení má 45 klientů, sedm z nich již bydlí v chráněném bydlení. Další se postupně přestěhují.

"Máme příslib dotace na stavbu dalšího zázemí, nejpozději na podzim 2021 bychom hrad Rychmburk měli opustit," řekl ředitel domova Jakub Vávra.

Hrad chce hejtmanství výhledově otevřít pro turisty, pomohou mu studenti architektury. "Předpokládá se, že část bude mít prohlídkový okruh a bude přístupná veřejnosti. Druhá část bude jako dostupné ubytování pro rodiny s dětmi. Je tu moc pěkná krajina pro turistiku a cykloturistiku," řekl Vávra.

Transformace pokračuje i na Svitavsku. Domov na zámku Bystré poskytuje pobytové, terénní a ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Do chráněného bydlení se již přestěhovalo patnáct klientů, dalších devatenáct žije v nájemních bytech.

"Spolu s vedením domova se společně snažíme vzdálit od formy bývalých ústavních zařízení. Snažíme se, aby se život lidí s mentálním postižením přiblížil běžnému způsobu života," řekl krajský radní Pavel Šotola.

V areálu zámku Bystré zůstane pro sociální služby pouze jeden modernizovaný objekt. Na návrzích nového využít památky se budou podílet místní samosprávy mikroregionu Poličky, zástupci privátního sektoru i památkářů. "Uvažujeme také podobně jako u Rychmburku o využití nápadů studentů architektury pod odborným vedením jejich profesorů na ČVUT," řekl Línek.