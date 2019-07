Zámek Červená Řečice je přístupný veřejnosti

Zámek Červená Řečice na Pelhřimovsku je v letních měsících na rozdíl od loňské sezony přístupný veřejnosti. Lidé si mohou bez průvodce prohlédnout jeho stav před rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava se chystá několik let. Majitel, kterým je družstvo Zámek Šebestián, získal na asi stomilionovou opravu z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci přes 82 milionů korun. Zatím ale nenašel dodavatele. Věří, že bude úspěšný do podzimu, kdy by mohly začít přípravné práce. Informoval o tom Daniel David, předseda družstva Zámek Šebestián.

Oprava měla začít loni. Do původního výběrového řízení se ale nikdo nepřihlásil. Podle Davida byl jedním z důvodů rozpočet připravovaný pro dotační řízení. Ceny stavebních prací se ale od té doby zvýšily a o zakázku nikdo nestál. "Pořád upravujeme rozpočet do takového stavu, aby se nám podařilo někoho vysoutěžit. Počítám, že do podzimu bychom měli mít generálního dodavatele," řekl David. Na stavebních pracích podle něho šetřit nelze. Úspory se proto hledají především v technologiích, včetně původně nadstandardně řešeného systému zabezpečení.

Družstvo získalo na opravu zámku dotaci s podmínkou dokončení oprav do roku 2021. Stavět se podle Davida bude dvě sezony, během kterých bude zámek nepřístupný. "Rádi bychom to dokončili do roku 2021, i když víme, že podle kontrolního orgánu se běžně může prodloužit činnost o dva roky. Ale to pro nás neznamená, že bychom se na to spoléhali," řekl David. Přípravné práce by podle něho mohly začít letos na podzim.

Zámek se veřejnosti otevřel 20. června a bude přístupný do 31. srpna. "Je to bez jakékoli moderované prohlídky. Lidé se mohou dostat na první a druhé nádvoří," řekl David. Očekává, že jich za sezonu přijde asi 1500.

Červenořečický zámek patřil v minulosti pražskému arcibiskupství. Ve 13. století na místě zámku stála opevněná tvrz s kostelem později přestavěná na hrad. V 16. století vlastnil hrad Šebestián z Leskova, který nechal areál renesančně upravit a doplnil ho na tu dobu unikátním opevněním. O století později se Červená Řečice vrátila do majetku pražského arcibiskupství, kterému patřila do roku 1948.

Zámek dlouho chátral a památkáři ho řadili mezi nejohroženější památky v kraji. Jeho vyhlídky se zlepšily díky dořešení majetkoprávních vztahů. V posledních letech byly na zámku zahájeny dílčí záchranné práce s podporou Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury.