Zámek Hrubý Rohozec se o svátcích otevřel návštěvníkům

Zámek Hrubý Rohozec nedaleko Turnova na Semilsku se o Vánocích znovu otevřel návštěvníkům. Až do Silvestra mají zájemci možnost nahlédnout do minulosti. Speciální prohlídka je zavede do 40. let minulého století, kdy na zámku slavil naposledy vánoční svátky předposlední majitel Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode s manželkou a syny. Rodu zámek patřil 300 let, za první republiky ale sloužil hlavně jako letní sídlo. Zimu trávili majitelé v Praze.

Návštěvníci spolu s kastelánem Jiřím Holubem nahlédli do obnovené malé kuchyně, kde se o posledních Vánocích vařilo. Z původní velké zámecké kuchyně se nic nedochovalo, připomínají ji jen fotografie, které majitelé nechali ve 30. letech udělat pro pojišťovnu. "V 50. letech kuchyni vybourali, je tam kavárna, a v místě, kde jste platili vstupné, bývala původně spíž," řekl Holub.

V malé kuchyni vítal návštěvníky stromeček vyzdobený tak, jak bývalo v rodině hrabat Des Fours-Walderode zvykem. "Nebylo na něm tehdy nic, co by se mohlo rozbít, zato nejrůznější laskominy včetně uzenin, cigaret a čokolády, ale také třeba drobných šperků. Stromek původně nestával v kuchyni, ale v hlavním salonu," vysvětlil kastelán. Na Tři krále majitel vždy do salonu svolal personál i s rodinami, poděkoval jim za práci a pak došlo na "kácení vánočního stromu". Děti sloužících ho mohly celý oškubat, těm nejmenším v tom často pomáhala i paní hraběnka. "Podobný zvyk měli také třeba Schwarzenbergové," poznamenal kastelán.

Betlém hledali po sklepech

Na zámku Hrubý Rohozec lze najít nábytek i stavební pozůstatky několika slohů. Má středověkou věž a vstupní portál, renesanční arkády v nádvoří, barokně zdobenou kapli či novogotickou výmalbu v jídelně. K nejstarším kusům nábytku bezesporu patří židle či truhla ze 16. století, které zdobí zámecké chodby. Od roku 2009 se zámecké interiéry díky dochovaným fotografiím postupně vrátily do podoby, jakou měly za posledních majitelů - hrabat Des Fours-Walderode. "Zhruba 96 procent mobiliáře je původního," upozornil Holub.

Při obnově zámku se podařilo mimo jiné najít části původního betléma, návštěvníci je mohli vidět rozložené v kapli. "Pořád ještě není kompletní. Většinu jsme našli ve sklepích, po půdách, natlučené na trámech. Některé části sloužily pro střelbu vzduchovkou. Už v 50. letech byl vyjmutý z předmětů, které byly zapsány do stavu toho, co tu zůstalo, takže se s ním podle toho zacházelo," řekl kastelán. Před dvěma lety se ale podle něj podařilo najít klíčovou postavu Ježíška a v současné době se snaží najít tři krále, aby bylo možné betlém o některých příštích Vánocích i postavit.

Video prohlídka zámku: