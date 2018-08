Zámek na prodej. Památka v Načeradci čeká na nového majitele

Stát prodává za 22 milionů korun zámek v Načeradci na Benešovsku. Ve veřejné dražbě ho nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Budova a část pozemků patří na seznam kulturních památek a nacházejí se v městské památkové zóně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Veřejná dražba se uskuteční 11. září v 11.00 v Benešově, do té doby si mohou zájemci zámek několikrát prohlédnout. Stát převzal zámek do svého vlastnictví v loňském roce od dětského domova Sedlec-Prčice jako nepotřebný majetek. Žádná státní instituce o něj neprojevila zájem, stát proto zámek nyní nabízí veřejnosti. Budoucí majitel by se zámkem získal také zhruba tři hektary pozemků.

Zámek dal postavit v roce 1734 František Josef ze Starhembergu. Do konce 70. let 20. století areál sloužil jako dětský domov, poté zde byla umístěna internátní škola a později výchovný ústav. Areál zámku tvoří rozsáhlý komplex pozemků a budov. V roce 2000 byl zámek částečně rekonstruován.

V Načeradci žije asi 1100 obyvatel. Kromě zámku je v obcií například také židovský hřbitov, kostel svatého Petra a Pavla, křížová cesta nebo rybník Louňov, který je přírodní památkou.