Zámek Třeboň a Schwarzenberská hrobka mají rekordní návštěvnost

Jihočeský zámek Třeboň a Schwarzenberská hrobka překonaly loňskou rekordní návštěvnost ke konci července. Zámek navštívilo letos od ledna do konce července 29 508 lidí, téměř o čtyři tisíce více než za stejné období loni. Schwarzenberskou hrobku za rybníkem Svět v Domaníně vyhledalo od ledna do července 21 652 turistů, což je meziroční nárůst o 4721 lidí. Vyplývá to z informací, které poskytla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Zámek Třeboň a domanínská hrobka zaznamenaly rekordní návštěvnost již loni, kdy na ně k poslednímu červenci 2018 zavítalo téměř 42 700 lidí. Do konce roku 2018 to bylo 78 983 návštěvníků. "Snad je to dáno tím, že se zámek nově prezentuje i mladým návštěvníkům pomocí sociálních sítí či profesionálnější grafikou své kulturní nabídky. Zámek je možné sledovat jak na instagramu, tak i na facebooku," řekl třeboňský kastelán Vít Pávek.

Zámek nabízel přes léto šermířská vystoupení, historické tance či koncerty. Letos tam hráli a zpívali bratři Ebenové, Karel Plíhal, Václav Hudeček, Spirituál Kvintet, Dan Hůlka Hradišťan či Ivan Mládek. Zámek hostil i divadelní představení či kinematograf bratří Čadíků. Po sezoně zahájí obměnu všech cest v parku, otevře ho opět na jaře 2020. Vznikne i nová prohlídková trasa, jejíž součástí budou zámecká kaple, císařský sál s lodžií, jídelny, ložnice a salóny. Památkáři plánují také obnovu fasád a návštěvnické centrum pro hrobku v sousední bývalé faře.

Město Třeboň i Slatinné lázně Třeboň mají návštěvníků podobně jako loni. "U lázní to zůstává na stejných počtech, což je dané úzkou kapacitou. Co se týká turistů a lidí, kteří přijedou do Třeboně, nemáme žádné počítadlo, ale obsazenost penzionů je stejná jako v minulých letech," řekl starosta Třeboně Jan Váňa (ODS). Lázně měly loni přes 32 700 klientů.

Jihočeské památky navštívilo letos od ledna do července dohromady 632 809 lidí, což je oproti loňsku asi o 35 700 turistů méně. Na vstupném ale vybrali památkáři v tomto období 83,1 milionu korun, což bylo meziročně o 2,3 milionu více.