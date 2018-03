Zámek ve Valči letos mimořádně zpřístupní historickou kovárnu

Návštěvníci zámku ve Valči budou mít letos možnost navštívit objekt barokní kovárny. Kovárna byla před lety staticky zajištěna, běžně ale veřejnosti není přístupná. Letos ji vedení zámku plánuje mimořádně otevřít k prohlídkám na zářijové Dny evropského kulturního dědictví, řekl kastelán zámku Tomáš Petr.

"Je to objekt, který je kousek před zámkem. Asi 40 metrů dlouhý objekt, který poznáte podle nově opravené střechy. Ještě stále má oprýskanou fasádu. Ale to, co návštěvníci nevidí, je skryto v podzemí. Tam je obrovská opěrná stěna, 40 metrů dlouhá. A vzdušník, který je okolo budovy, se dá kompletně projít, takže návštěvníci mohou vidět obnažený základ objektu," řekl Petr.

Letošní sezona bude ve Valči ve znamení spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni. Spolu s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara chce zámek připravit výstavu soudobého umění, v plánu jsou také workshopy a další akce. Areál zámku je každoročně dějištěm hudebního festivalu Povaleč, letos přivítá i cestovatelský festival Zcestovalec.

Zámek ve Valči je veřejnosti otevřen celoročně, přístupný je bez průvodce. Mimo hlavní sezonu je zavřeno v pondělí a v úterý, od dubna do října je zámek otevřen denně kromě pondělí. V loňském roce Valeč navštívilo 6114 lidí. Historie zámku sahá do 14. století, přestavěn byl v období baroka. V roce 1976 zámek poničil požár, obnova objektu trvá dodnes.