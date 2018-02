Zamilovaní si mohou svou lásku uschovat v bankovním trezoru

Zamilované páry mohou od nynějška schraňovat svou lásku v bankovním trezoru - anebo alespoň na Valentýna uložit malou upomínku na svou zamilovanost do depozitáře v "bance lásky" v historickém městě Banská Štiavnica na středním Slovensku. Neobvyklá instituce se 100 tisíci šuplíčky pro milostné vzkazy a upomínky, která okouzlila i britskou stanici BBC, se nachází ve sklepení jednoho banskoštiavnického muzea, které oslavuje nejdelší milostnou báseň na světě.

Báseň Marína, čítající 2910 veršů, napsal v zimě 1844 romantický básník a spisovatel Andrej Sládkovič. Báseň vyšla o dva roky později. Básníka inspirovala nešťastná láska Márie Pischlové, kterou ale rodiče přiměli provdat se za bohatého perníkáře.

Básník se do Márie zamiloval, když jí bylo teprve čtrnáct a jako chudý student ji doučoval v blahobytném domě jejích rodičů, Marína se stala Sládkovičovou múzou. Andrej byl později vysvěcen na evangelického kněze a oženil se dva roky po Marínině svatbě.

Banská Štiavnica figuruje na prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, báseň Marína, zprvu kritizovaná a zavrhovaná, je dnes zase vnímána jako součást národního dědictví. A archivy lásky jsou ve sklepení Marínina domu, kde Mária Pischlová strávila většinu svého života.

Zamilované páry tu mohou "navždy zachovat svou lásku tím, že tu zanechají své fotografie či milostné dopisy, prstýnky nebo vstupenky do kina ze své první schůzky", řekla BBC mluvčí expozice Katarína Javorská. "Je to opravdu bezpečné, chráněné speciální pečetí. Jen oni mohou vědět, co je uvnitř," vysvětlila.

Součástí zážitkové expozice je i "láskoměr", tedy přístroj schopný odvážným párům změřit sílu jejich lásky. Tato technologie je ovšem podle Javorské "přísně tajná". Při užití přístroje milenci se drží za ruce či se líbají, zatímco druhou rukou se drží speciálního madla, aby nakonec dostali verš vystihující sílu jejich vztahu.

"Naším cílem je vytvořit další Veronu," říká Javorská. "Ta je založená na fikci Romea a Julie, zatímco náš příběh nešťastné lásky Sládkoviče a Maríny je skutečný."

Slovenští žáci se nyní učí Marínu ve školách a po autorovi básně se na Slovensku pojmenovávají ulice - a dokonce i celé město, Sládkovičovo, ležící na západě Slovenska.