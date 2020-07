Železná Ruda představí expozici mobilních telefonů

V šumavském turistickém středisku Železná Ruda se 5. srpna představí vznikající muzeum mobilních telefonů. Údajně první muzeum svého druhu v Česku zatím při dvouměsíční výstavě v městském Environmentálním a návštěvnickém centru ukáže několik stovek mobilních telefonů od jejich prvopočátků v 80. letech minulého století po kusy z limitovaných edicí, řekl ve čtvrtek sběratel a železnorudský místostarosta Filip Brož.

Mobilní telefony začal sbírat před pěti nebo šesti lety. Není prý nijak zvlášť technický nadšenec, který by se v elektronice vyznal do posledního detailu a šťoural se v každém telefonu. Když ale při stěhování otevřel zásuvku s odloženými starými mobilními telefony, napadlo ho, že by bylo zajímavé je sbírat. "Pak jsem začal sbírat jeden ke druhému, začali mi je dávat známí, pak se to rozjelo, hodně mě to zaujalo, že jsem chvíli skupoval, co šlo. Teď už jen sbírku doplňuji o zajímavé kusy," řekl majitel kolekce čítající kolem dvou tisíc telefonů.

Na výstavě bude několik stovek přístrojů od prvopočátků z 80. let minulého století, kdy přenosný telefon Mobira vážil 4,5 kilogramu. "Mám limit tak nějak k prvním iPhonům, dnes už to není tak zajímavé, všechno je to hromada stejných placek. Máme tam ale i novější zajímavé kousky nebo limitované edice," popsal Brož. Výstava tak představí klasické telefony, tvarově i funkčně zvláštní kusy, které se u nás neprodávaly. Je tam také několik prototypů, z nichž některé se ani nedostaly do výroby. Zajímavostí budou telefony podepsané slavnými osobnostmi, například závodníkem Michaelem Schumacherem nebo zpěvákem Markem Ztraceným.

Součástí výstavy budou také dobové reklamy, ceníky nebo dárkové předměty tehdejších mobilních operátorů nebo výrobců telefonů. Expozicí chce nejen dětem připomenout dobu, kdy takovou samozřejmost, jakou je dnes mobilní telefon, měl jen málokdo. "Chci zachovat ty kousky pro děti, aby viděly, s čím se začínalo telefonovat. Dnes to každý bere jako samozřejmost, že si zapne v telefonu internet. Ale dřív jsme to brali jako zázrak, že jsme se někam někomu dovolali, a stálo to obrovské peníze a člověk čekal, až odbije sedmá večer a bude levnější tarif," řekl Brož. Do budoucna chce mít stálou expozici, která by byla interaktivní, a navíc vzdělávací. Představila by princip fungování telefonů, těžbu vzácných kovů potřebnou pro jejich výrobu, výrobu samotnou nebo ekologickou zátěž na přírodu, včetně ekologické likvidace.