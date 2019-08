Ženský orgasmus. Je stále tabu a předstíraný?

Mezinárodní den žen a Den matek jsme už oslavili a byla by škoda opomenout dnešní svátek, který vzdává hold ženské sexualitě - Mezinárodní den ženského orgasmu. Pro značnou část naši společnosti se stále jedná o téma, které patří mezi takzvaná tabu a neumí o něm otevřeně mluvit. Z čehož pramení skutečnost, že 74 procent českých žen alespoň jednou v životě předstíralo orgasmus. Podle sexuologa Petra Weisse si za to však mohou především samotné ženy.

Svátek původně vznikl v brazilském městě Esperantina. Vymyslel ho přitom sám radní Arimateio Dantas, který kvůli náročné práci po intimní stránce zanedbával svou manželku. Jeho akce měla obrovský úspěch a Den orgasmu se stal lokální tradicí. Brzy se stal oblíbený i v okolních jihoamerických zemích, a nakonec i v Evropě.

Orgasmus je podle lékařského slovníku pohlavní vyvrcholení, jehož podstatou jsou stahy pánevního svalstva a svalstva orgánů v malé pánvi, což je spojeno s výrazným emočním zážitkem. U žen souvisí se silnými pravidelnými stahy části pochvy a dělohy, trvá průměrně pět až osm sekund. Asi 70 procent žen prožívá klitorální orgasmus, 23 procent vaginální či smíšený a sedm

procent žádný. Většina žen je navíc vzrušivá klitorálně, přičemž k dosažení takového orgasmu stačí stimulovat klitoris a jeho okolí. Vaginálního orgasmu lze naproti tomu dosáhnout drážděním uvnitř pochvy, což vyžaduje jistý trénink a hlavně čas.

K veřejnému uznání ženského orgasmu a takzvané "rovnosti orgasmů" přispělo mnoho faktorů, jedním z nich je vlna feministické pornografie. Ta se snaží skoncovat se sexismem, sexuálním vykořisťováním a obsesí. Jednou z průkopnic je španělsko-švédská režisérka Erika Lustová, která se vydala tímto směrem poté, co si uvědomila, že je v pornografickém průmyslu málo ženského vlivu.

Nenaznačujte, instruujte

"Když jsem poprvé viděla porno, měla jsem stejně neuspokojivý pocit jako většina žen. Audiovizuální stránka byla hrozná a ve spoustě věcí jsem se neměla s čím ztotožnit," argumentuje Lustová. Feministický přístup totiž vnímá pornografii jako prostředek diskriminace žen a centrální prostředek šíření nerovnosti a legitimizace sexuálně laděného násilí ve společnosti.

To, že je ženský orgasmus stále tak trochu tabu a mnoho žen se o něm ostýchá mluvit, potvrzuje nedávný průzkum mezi českými ženami. "Z reprezentativního výzkumu plyne, že alespoň někdy předstíralo orgasmus 74 procent českých žen," vysvětluje sexuolog Petr Weiss. Výzkum zároveň odhalil, že celých 22 procent českých žen dokonce předstírá orgasmus pravidelně. A co muži? Ti nemají podle Weisse šanci cokoliv poznat. "Herecký výkon" v posteli většina dotazovaných žen odůvodňuje tím, že chce potěšit svého partnera a mít to jednoduše celé za sebou.

"Anorgasmie přitom pramení z nedostatku komunikace. Ženy nejsou často schopné sdělit svému partnerovi co má dělat, aby je uspokojil. Naprostá většina to přitom umí dobře z autoerotických aktivit, ale často se to stydí říct svému protějšku," říká sexuolog a dodává, že z toho plyne mnoho partnerských krizí. Muži mají dojem, že je po sexuální stránce všechno v pořádku, přitom to tak být zdaleka nemusí. "Jediná rada, kterou mohu ženám poskytnout je: nenaznačujte, ale jasně své partnery instruujte," uzavírá Weiss.