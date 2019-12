Zlaté mýty (nejen) českých pohádek

Lidé se na Vánoce těší z různých důvodů. Někdo kvůli dárkům, jiný proto, že bude mít volno a někdo další se chystá "sjíždět" pohádky v televizi. Jenže právě v nich se vyskytuje řada polopravd, omylů a mýtů, které nám pokřivuji představy o tom, jak funguje hospodářství. Nevěříte?

Měla by se konečně natočit pohádka o hodném boháči a zlém chudákovi. Tento citát je přisuzován vynikajícímu českému herci, baviči a moderátorovi Petrovi Nárožnému. Přestože zní banálně, naprosto přesně vystihuje jeden z největších předsudků, se kterými se v pohádkách vůbec můžeme setkat: dobrosrdečný nuzák trpí v nevolnickém postavení u mohovitého zlotřilce.

Tento konstrukt nelze chápat jinak než jako jednoznačný, avšak průhledný záměr očerňovat nadané a podnikavé hrdiny, protože je nad veškerou pochybnost, že k bohatství vede cesta lemovaná úskoky a nepravostmi. Jasně, našli bychom několik příkladů z reálného života, které by takový náhled podpořily. Naprosté většině majetkově zajištěných lidí však jejich bohatství do klína nespadlo a není pravdou, že by se k němu propracovali jen za cenu naprosté ztráty jakýchkoli skrupulí.

Havíř versus sládek

Zřejmě největší vlna šíření třídní nenávisti prostřednictvím pohádek se našimi končinami valila v 50. letech minulého století. V té době vznikaly takové "skvosty" jako Pyšná princezna, Pekařův císař, Byl jednou jeden král nebo dílo z pera komunistického propagandisty Jana Drdy Dařbuján a Pandrhola.

Majitel pivovaru v podání Rudolfa Hrušínského je zde vykreslen jako gauner, který má tu drzost a vydělává na prodeji zlatavého moku. Jeho pivo je podle všeho kvalitní a velmi žádané. Má se snad kvůli tomu Pandrhola cítit provinile? A může za to, že se Dařbuján (Jiří Sovák) špatně učil a vypracoval pouze na havíře? A ještě k tomu si pořídil asi třicet dětí, které má problém uživit?

Drda však této nespravedlnosti učinil přítrž skrze jednoduché řešení. Přihrál Dařbujánovi smrťáka (Václav Lohniský), který ho obdaroval schopností vykurýrovat kohokoli z jakékoli choroby. Pandrhola si ale pomoc nezasloužil a za svůj byznysový talent nakonec zaplatil vlastním životem. A na jeho hrobě si zatancoval i sám Dařbuján se svým přítelem s kosou.

