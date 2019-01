Zlínské muzeum chystá výstavu ke stým narozeninám cestovatele Zikmunda

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje výstavu věnovanou nadcházejícím stým narozeninám cestovatele Miroslava Zikmunda, který žije ve Zlíně. Výstava nazvaná "Miroslav Zikmund 100 let" začne 17. ledna, Zikmund oslaví sto let 14. února. Chystají se také další akce věnované tématu cestovatelství, sdělila v tiskové zprávě Alena Babicová, mluvčí Baťova institutu, ve kterém muzeum sídlí.

Zikmund vytvořil známou cestovatelskou dvojici s Jiřím Hanzelkou. "U příležitosti 100. výročí narození Miroslava Zikmunda vystavuje muzeum soubor uměleckých děl inspirovaných životem a dílem legendárních českých cestovatelů. Návštěvníci uvidí kresby, grafiky, malby, keramické, dřevěné i kovové plastiky," uvedla kurátorka výstavy Magdalena Preiningerová.

Hanzelka (1920 až 2003) a Zikmund podnikli první cestu v letech 1947 až 1950. Navštívili spolu více než osmdesát zemí, napsali přes 20 knih a proslavili vozy Tatra i celé Československo. Z jejich cest vzniklo mnoho rozhlasových reportáží, natočili kolem 150 krátkých a čtyři celovečerní filmy. Po srpnové okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, kterou oba cestovatelé odsoudili, jim bylo zakázáno cestovat i publikovat. Po pádu komunistického režimu se Zikmundovi podařilo splnit si cestovatelský sen a navštívit Austrálii, která z harmonogramu druhé výpravy vypadla. Opětovně se vydal i na Sibiř a Srí Lanku.

Muzeum také vyhlásilo pro cestovatele, kteří rádi fotografují, již desátý ročník fotografické soutěže Klubu H+Z nazvaný "Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli". "Přihlašovat je možné jednotlivé snímky i fotografické cykly, vypsány jsou dvě věkové kategorie - junioři do 17 let a 18 let a starší. Nejlepší práce budou prezentovány v samostatné výstavě od 10. června, kdy se uskuteční také vyhlášení vítězů a předání cen," uvedla Babicová.

Cestovatelství se bude věnovat i cyklus přednášek, jejich tématem bude Omán, Arménie i Bali.