Znáte základní pravidla grilování? Nepodceňte přípravu masa a grilu

Letní sezona je v plném proudu a s ní i tradiční obliba venkovní aktivity - grilování. Co všechno byste měli při grilování zvládnout, co neopomenout a jak správně s masem nakládat? Několik rad, tipů a triků přinesl britský server The Independent.

Grilování je během léta hodně oblíbeným koníčkem. Pokud ale člověk nepřipraví maso dobře, může se jím i otrávit.

Pokud dojde na grilování hamburgerů, klobás, párků, kuřat a podobně, je důležité mít na paměti zejména tyto zásady: gril musí být dostatečně rozžhavený, opečené maso by nemělo být krvavé a mělo by být dostatečně šťavnaté.

Server The Independent pak představil další zajímavé rady a tipy, díky kterým se stanete pravým "grilovacím guru".

1. Pořádně naložit!

Důležitou součástí grilování je samotná příprava masa. Člověk by ji rozhodně neměl podcenit. Maso se doporučuje zhruba 24 hodin před samotným grilováním (někdy stačí půl dne, záleží na druhu masa) řádně osolit a okořenit a nechat naložené v oleji. Maso koření nasákne a dostane mnohem lepší chuť. Jako hlavní ingredience by v marinádě neměly chybět sůl, pepř, rozmarýn či česnek.

2. Dostatečně rozžhavte dřevěné uhlí (brikety)

"Abyste se ujistili, že bude grilování konzistentní a intenzivní, musíte grilovat nad rozžhavenými uhlíky, ne nad plameny ohně. Teplota rozžhavených uhlíků vydrží dlouho stejná, což zajistí masu křupavou kůži," říká expert na grilování David McIntyre, jehož The Independent cituje.

3. Pokojová teplota

Dbejte na to, abyste maso nezačali grilovat ihned po vytáhnutí z ledničky. Nechte ho chvíli na stole, aby dostalo pokojovou teplotu, a až potom ho vložte na gril. Jednak to sníží celkovou dobu grilování a jednak tím zamezíte případnému vysušení masa.

4. Přidejte trochu dřeva

"Používám třešňové dřevo, když griluji kachnu. Dodává to masu báječné aroma," tvrdí Andrew Wong, známý čínský šéfkuchař ve Velké Británii. A není sám. Mnoho expertů se shoduje na tom, že přidání trocha aromatického dřeva do uhlí nebo briket vytvoří příjemnou vůni a maso nakonec dostane "exotickou" chuť navíc.

5. Nechte maso "odpočinout"

Jakmile s grilováním skončíte, nechte maso ještě nějakou chvíli (ideálně deset minut) ležet na talíři, než se do něj pustíte. "Odpočinek" zajistí, že šťáva z masa ihned nevyteče. "Navíc vám to dá aspoň prostor pro nachystání zeleniny a omáček na stůl předtím, než své mistrovské dílo začnete servírovat," tvrdí McIntyre.