Zoo Ostrava otevřelo další část expozice Dálného východu

Ostravská zoologická zahrada otevřela novou expozici Zahradní umění Dálného východu, kterou návštěvníci najdou nedaleko vstupu do zahrady. Navazuje na expozici s bonsajemi a vzrostlými tvarovanými stromy, která byla otevřena loni v létě přímo u vstupního objektu zoo. Informoval o tom zástupce ředitele a vedoucí dendrologického oddělení Tomáš Hanzelka.

Vstup do nové části uvozuje zhruba čtyřicet let starý tis doplněný bambusovými tyčemi. Přístupový chodník napříč expozicí pak zdobí například rostliny kumkvat, což je citrusům příbuzné ovoce připomínající miniaturní pomeranče. Toto ovoce rostlo na císařských dvorech v Číně.

"Tato expozice vznikla jako druhá etapa. V podstatě jsme jenom využili toho potenciálu, který tady ve Stromovce máme. Zahradní umění Dálného východu je totiž umění, které vychází právě z té okolní přírody. Není to nic umělého, nic co by bylo ohrazeno zdmi nebo ploty," uvedl Hanzelka.

Budování expozice trvalo zhruba půl roku a muselo se na ni přivézt například asi 30 velkých kamenů s váhou od tří do šesti tun. Součástí jsou i originální nádoby přivezené z Číny, které byly vyrobeny přímo na zakázku pro zoo. Kromě rostlin jsou v nich i drobné ryby. "Na konci expozice můžeme vidět jezero, které je vybudováno jako cirkulující s vodopádem a rybami Dálného východu," uvedl Hanzelka.

Podle něj nelze expozici předem přesně naplánovat. Při její tvorbě se vycházelo z hrubé představy a expozice se dotvářela přímo při jejím vzniku. Náklady na její vybudování byly zhruba milion korun.

"Nejnáročnější byly kameny. Je tady také obrovské množství práce našich lidí, kteří se podíleli na tvorbě suchých kamenných zídek. Tady vlastně s výjimkou kamenné dlažby není použit ani kousek betonu či malty," řekl Hanzelka.

Součástí expozice jsou i zvířata, návštěvníci v ní mohou vidět třeba čápa černého, husy labutí nebo koi kapra. Nejpozději do dvou let by zoo chtěla dokončit ještě japonskou zahradu.