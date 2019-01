Zpěvačka Jana Fabiánová se vydává na dráhu spisovatelky

"Moje oblíbenkyně Květa Fialová říkávala: ‚Při narození dostane každý člověk do ruky hrstičku semínek a během života se z nich snaží pěstovat zahradu.'." Tímto mottem se autorka knihy Krásně zdravá řídí celý život. Knihu, kterou Jana napsala především pro všechny ženy, protože ženám jako žena rozumí, ale na křtu následně věnovala i mužům. "Když je žena šťastná, má šťastné i vztahy. Takže kniha je i pro muže, kteří z toho těží."



Cílem publikace je dát snadný návod, který autorce samotné změnil život. Dočtete se zde, jak odbourat jednou provždy závislost na sladkém. K tomu slouží třiatřicet rychlých veganských receptů, které snoubenec Jany musel všechny přetrpět a trpělivě sníst. Vystupuje tu například recept na "Rychlý brownie z mikrovlnky". No nezní to krásně?



V knize je jednoznačně nejobsáhlejší kapitolou jídlo, zaměřuje se ale i na pleť, péči o nehty, na postavu a vlasy. Poskytuje rady, jak poznat lidi, kteří s námi chtějí manipulovat a jak v nich umět číst. Dále vykládá jak naložit se stresem a ukazuje pár cviků pro bolavá záda.



Jedna krátká kapitolka se věnuje také menstruaci. Autorka ji zde nazývá jako tabu. "Menstruace se bohužel stále ještě zřídka vnímá ve společnosti jako přirozená, zdravá součást našeho života." Menstruace samozřejmě je zcela přirozená a úvod této kapitoly tak působí dost nepatřičně. Ostatně stejně jako samotná autorka, jež na první pohled rozhodně nepůsobí jako žena, která píše o zdravém životním stylu. Na čtenáře může působit trochu falešně.



Věnuje se zde také problému, jak najít pravou lásku. Sama to v dětství neměla lehké a vyrůstala jen s matkou. Rad na hledání tu tedy moc není; autorka akorát doporučuje rozhlédnout se kolem sebe, protože ten pravý už se ve vašem životě možná objevuje. Opravdu rady k nezaplacení.



Maminka Jany, Naďa Urbánková, svou předmluvu ke knize zakončuje slovy: "Škoda, že jsem tuhle výbornou knížku pro ženy neměla po ruce dřív, možná bych v životě neudělala tolik kotrmelců.". "To bych se ale asi nenarodila," reaguje na křtu na poznámku Jana Fabiánová.