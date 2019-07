Zvuk kovadlin rozezní hrad Buchlov. Kováři předvedou své umění

Zhruba sto kovářů z České republiky, Slovenska, Belgie a Norska předvede o víkendu své umění na hradě Buchlově na Uherskohradišťsku. Střídat se budou u deseti výhní. Návštěvníci uvidí i tavbu železné rudy nebo umění dalších řemeslníků pracujících s kovem. Informovala o tom správkyně depozitáře hradu Libuše Mikulová.

Zvuk kovadlin se hradem rozezní v sobotu od 10.00 do 18.00 a v neděli od 10.00 do 15.00. Po oba dny se na nádvořích hradu představí i šperkaři, měditepci, platnéři nebo dráteníci či nožíři. Na prvním hradním nádvoří se bude tavit železná ruda ve středověké peci. "Stejně jako minulý rok by se měly odlévat také bronzové předměty," uvedla Mikulová.

Ve výstavních prostorách i na obou dvou nádvořích si lidé prohlédnou výstavu kovaných plastik a nožů z dílen profesionálů. Tradiční součástí akce je i kovářský jarmark, na kterém si návštěvníci mohou zakoupit nejen kované věci, ale také autorské šperky, drátenické výrobky a jiné zboží od umělců zpracovávajících kov. "Letošní novinkou bude prezentace uměleckých rytců z učiliště České zbrojovky v Uherském Brodě," řekla Mikulová.

Pro děti připravují organizátoři soutěže v hodu kovářským kladivem a malou kovadlinkou, loutkové divadlo nebo dílničky. Po celý víkend budou zájemcům k dispozici prohlídky hradu včetně speciálních dětských okruhů.

Setkání mistrů černého řemesla Buchlovské kování se letos koná již potřinácté. Navazuje na dlouholetou tradici kovářství, které odnepaměti patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti.

Kromě Buchlova se mistři černého řemesla přes léto tradičně potkávají na konci srpna na středověkém hradě Helfštýně v Olomouckém kraji. Jejich setkání s názvem Hefaiston patří mezi nejnavštěvovanější akce v regionu.