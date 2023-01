Parádní lyžovačka pro celou rodinu

Pryč jsou doby, kdy si děti navlékly šusťáky a se sulovkami s montovanými hranami přivázanými řemínky k botám létaly střemhlav sjezdovkou, která se upravovala možná jednou za týden. Současné lyžování nabízí nekonečný výběr vybavení pro děti. Lyže, boty, hůlky, vázání, oblečení, helmy, brýle, páteřáky. Pro pohodlí a bezpečnost malého lyžaře se výrobci mohou přetrhnout. A to je dobře.

Lyže

Pokud vybíráte lyže, nemusíte chodit daleko. V Novém Městě na Moravě jede na plné obrátky továrna na výrobu lyží s více než stoletou tradicí. Vznikají zde sjezdovky a běžky tuzemské značky Sporten a rakouské Kästle, které obě spadají pod křídla českého podnikatele Tomáše Němce. Ten letos obohatil závodní tým Kästle mimo jiné o Ester Ledeckou a míří s touto legendární značkou zpět na výsluní.

Pro začínající malé lyžaře koukněte na lyže Sporten Kids v parádním designu se sobem nebo na Kästle KX66 s maskotem "Holly", který motivuje děti ke správné technice točení a snadnému zastavení. Ač určené pro děti, neustupují tyto lyže ze standardu dospělých lyží Kästle. Mají tedy kvalitní dřevěné jádro, hmotnost snižující a ovladatelnost zvyšující technologii Hollowtech 2.0 a odolnou vnější konstrukci.

Pro větší děti, které si již s lyžemi začínají více rozumět, nabízí Sporten model Talent s kombinovaným jádrem a geometrií orientovanou na "točivost", případně odladěnou sportovní juniorskou novinku Spark.

U Kästle se můžete rozhodnout mezi sjezdovkovými speciálkami RX12 Junior v závodním designu s dřevěným jádrem a technologií HOLLOWTECH 2.0 a allmountain lyžemi ZX ALPHA, které budou směřovat malého lyžaře do volného terénu. Vyrábějí se ve variantách s šířkou 75 cm, 85 cm a 90 cm pod vázáním, přičemž u posledně jmenovaných jde už o slušné prašanovky.

Hole a rukavice

Rovněž v našich krajinách, v Tachově, naleznete továrnu německého světového lídra ve výrobě lyžařských holí LEKI. Pro děti jsou k dispozici do detailu vyladěné hole LEKI RIDER s madlem uzpůsobeným dětským rukám a poutkem s pestrobarevným vzorem. Ty lze doplnit dětskými palčáky Leki Little Snow Mitt Long, které se díky dlouhému zipu na hřbetu ruky snadno a rychle navlékají. Výstelka z materiálu Fiberloft chrání malé dětské ručičky před prochladnutím a membrána SOFT-TEX se postará o to, aby vše zůstalo suché.

Ochrana malého lyžaře

Specialistou na ochranu dětí na lyžařských svazích je značka POC se svojí řadou POCito určenou právě malým lyžařům. POCito helmy jsou vybavené systémem ochrany MIPS, který chrání malého lyžaře rovněž před mnohdy fatálními rotačními silami působícími na mozek při nárazu. Ať již sáhnete po POCito Obex Mips, Fornix Mips, Auric Cut Mips, nebo variantě Skull s celoskořepinovou ochranou uší, neuděláte chybu.

K helmě nezapomeňte přidat také brýle, které by měly dítěti padnout a určitě by se neměly zamlžovat, přičemž skla by měla umožnit dobrou viditelnost i ve špatném počasí. POCito Retina, Iris nebo Opsin jsou skvělou volbou, která malého lyžaře nezklame.

A nezapomeňte na ochranu zad! Ochranná vesta POCito VPD Air Vest vybavená chráničem páteře skvěle padne a je nekompromisně prodyšná.

A jak se obléci?

Hlavně tak, aby dítěti nebyla zima. Nic totiž nedokáže zkazit skvělý lyžařský den více než promrzlý, nevrlý malý lyžař. Stejně jako u dospělého, vrstvěte oblečení smysluplně na sebe.

Pro první vrstvu můžete sáhnout do sortimentu italské značky Mico, kterou oblékají rovněž naši sjezdoví reprezentanti. Sada dětského funkčního prádla Mico Kids Shirt+ 3/4 Tight Pants Kit M1 Skintech určená pro ty nejnáročnější zimní aktivity obsahuje bezešvé a vysoce prodyšné triko s dlouhým rukávem a ¾ spodky. Dětské skvěle izolované lyžařské podkolenky Mico Light Weight M1 Ski Kids Socks pak svým úpletem ochrání chodidla vaší sjezdařské hvězdy přes chladem a otlaky.

Pro střední a vrchní vrstvu se rozhlédněte třeba u značky Kjus. Absolutní pohodlí se všemi nezbytnými vlastnostmi funkční střední vrstvy přináší chlapecká bunda Kjus Boy's Andri Midlayer Jacket, jenž je elastická, rychleschnoucí a lehce hřejivá. Lyžařská bunda Kjus Boy's Speed Racer Jacket pak nabízí skvělý komfort pro celodenní radovánky na sjezdovce. Odepínací nastavitelná kapuce, tvarované rukávy, protisněhová zábrana a dostatečné množství kapes jsou samozřejmostí. Zkombinujte třeba s nepromokavými zateplenými kalhotami Kjus Boy's Vector Pants s důmyslným systémem umožňujícím jejich prodloužení, když chlapec povyroste. Obdobou chlapeckých modelů jsou samozřejmě i jejich dívčí varianty Kjus Girl's Madlain Jacket a Kjus Girl's Silica Pants.

A co běžky?

Zima není jen o sjezdovkách. S odpovídajícím vybavením se nemusíte bát vyrazit s dětmi ani na běžky.

Pro začínající běžkaře se skvěle hodí běžky se řezaným protismykem v odrazové komoře, které drží za každých podmínek. Koukněte třeba na Kästle XA Classic Junior. U Sportenu pak můžete pořídit kompletní vybavení - běžky Sporten Favorit 54 JR MgE, hole Sporten Base Favorit JR a pohodlné teplé boty Sporten Favorit JR Prolink.

Juniorští sportovní běžkaři pak ocení skvělé juniorské tréninkové lyže Kästle XP20 Junior, ať již ve verzi Classic Skin (s mohérovým pásem v odrazové komoře), nebo Skate. K nim se skvěle hodí lehké běžecké hole Leki XTA 5.5 Junior vybavené systémem Trigger Shark 2.0 pro snadné uvolnění poutka a rukojeti.

Podtrženo, sečteno, děti dnes mají výběr opravdu široký. Stačí si vybrat a vyrazit. Na horách už leží první sníh.