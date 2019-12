Pásovcům se v Brně daří, hlavní zásluhu má matka

Brněnská zoo letos odchovala oba druhy pásovců, kteří v zahradě na Mniší hoře žijí. Mládě pásovce kulovitého přišlo na svět už v srpnu, o pásovce štětinatého se jeho matka stará od konce října. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí zahrady Michal Vaňáč.

"Samice pásovce kulovitého je spolehlivá, vzorná matka. Od roku 2017, kdy Zoo Brno sestavila chovný pár tohoto druhu, vychovává už třetího potomka. V průběhu odchovu se chová vyrovnaně a nenechá se vykolejit ani hlučnými spolubydlícími, kterými je aktuálně početná rodina kosmanů běločelých a pár lvíčků zlatohlavých," uvedla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová.

Pásovci kulovití i štětinatí pocházejí z Jižní Ameriky. Kromě morfologických a fyziologických odlišností se liší strategií, ke které se uchylují, když jsou v ohrožení. Pásovci štětinatí výborně a velmi rychle hrabou. Když jim hrozí nebezpečí, zmizí pod zemí tak hluboko, že každý, kdo by se je pokoušel vyhrabat, narazí jen na jejich hřbetní pancíř. Pásovci kulovití se místo hrabání stáčejí do klubíčka. Jednotlivé díly pancíře kryjícího hlavu, trup a ocásek do sebe zapadnou a vytvoří obrněnou kouli, která odolá i stisku čelistí jaguára.

"Se samicí pásovce štětinatého je to trochu složitější. I když i ona má za sebou úspěšný odchov, v prvních dnech po narození mláděte bývá často neklidná, špatně přijímá potravu a mládě hodně přenáší. Chovatelé jí proto musí věnovat zvýšenou péči, aby se odchov podařil. S blížícím se porodem se jí mění složení krmné dávky, dostane k dispozici materiál na vystlání 'hnízda' a v expozici se důsledně kontroluje teplota. Po porodu pak na čas uzavíráme pro návštěvníky její bezprostřední okolí, abychom zvýšili šanci mláděte, že překoná kritické období a matce dali čas se trochu uklidnit," uvedla Gremlicová.

Pásovcům v Zoo Brno se zatím rodí samí kluci. Dva mladí samci pásovce kulovitého narození v předchozích letech už odjeli do nových domovů, jeden do lotyšské Rigy, druhý do Zoo Lublaň ve Slovinsku.