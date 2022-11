Péče o mazlíčka seniora

Máte doma psího nebo kočičího seniora? Možná jste ale nevěděli, jak moc je důležité mu věnovat větší péči, než kdy dříve. Období stárnutí může být náročnější, to ale neznamená nic, co by se nedalo zvládnout. Přinášíme několik rad a tipů, jak se postarat o staršího domácího mazlíčka.

Každé zvíře se dožívá rozdílného věku. U psa je to 10-13 let a u kočky 12-18. Délka života se odvíjí od mnoha faktorů, základem je genetika, pak zde máme kvalitní stravu, dostatek správného pohybu, spánek a celková péče o zdraví a dobrou kondici zvířete. Mnohdy na začátku můžeme některé faktory ovlivňující délku života našich domácích mazlíčků velmi podcenit. "Chovatelé psů a koček mnohdy podceňují výběr kvalitní stravy hned od mladého věku zvířete. Poté by měli i podle plemene přizpůsobit pohyb, doručit vždy základní zdravotní péči u veterináře a podobně," sděluje Martin Pučálka odborník na výživu psů a koček ze společnosti Krmiva Pučálka. Pojďme se ale společně podívat, co vše můžete pro svého zvířecího seniora udělat právě teď.

Odlehčete stravu

Strava pro starší psy a kočky by měla být trochu odlišná. "Pokud máte doma aktivního psího nebo kočičího seniora bez sklonu k nadváze můžete pokračovat s krmivem, jak jste zvyklí. Pokud má ale zvíře tendenci k nadváze anebo méně pohybu, pak je dobré, aby obsah tuků byl 10 % a méně u psů, a u koček 15 % a méně," radí Martin Pučálka. Váhu a pravidelný pohyb byste u zvířete měli hlídat nezávisle na věku.

Dodejte vitamíny a minerály

Správně zvolená výživa je základ. V pokročilém věku zvířete se nebojte dodat potřebné vitaminy a minerály formou přírodních potravinových doplňků, které snadno přimícháte do běžné denní krmné dávky. "Vhodné je přidávat Marp Holistic mořskou řasu kelpu, která působí báječně na zápach z dutiny ústní a taky na plak vznikající na zubech. Na podporu kloubů je vhodná Marp novozélandská mušle v sypké podobě, na celkovou regeneraci volte Marp Holistic olej z černého kmínu či rýžových klíčků. Chybu neuděláte, když imunitu staršího zvířete posílíte vitaminem C," doporučuje Martin Pučálka. Doplňky stravy je vhodné kombinovat i podle ročního období, na jaro a podzim se například doporučují pivovarské kvasnice jako antiparazitikum, ale i taky na lepší srst a přesrstění.

Přizpůsobte pohyb

Starší pejsek už nenaběhá tolik kilometrů jako před pár lety za mlada. A když naběhá, tak pak se sotva zvedne. Společně s pokročilým věkem je potřeba omezit běh a dlouhé túry. Je vhodné je nahradit kratšími a pomalejšími procházkami, kdy vám pes bude stačit a užijete si tak společně plnohodnotné chvíle. Skvělou volbou je i výměna obojků za kšíry, což by bylo vhodné pro řadu plemen už od mladšího věku, jelikož právě správně zvolený postroj nenamáhá tolik krční páteř, zejmána u plemen, která s tím mohou mít problémy.

Nepodceňte kvalitní veterinární péči

Starší zvířata jsou zpravidla častěji nemocná, neslouží zrak, nastává problém s chrupem apod. Proto je potřeba zvířeti zajistit opravdu kvalitní péči. Vybírejte vždy pokud možno veterináře specialistu na danou oblast. Například při problému s očima se raději objednejte přímo ke specialistovi na oční problematiku, jen tak budete mít záruku správné péče a hlavně ne zbytečně vynaložených financí. Pokud můžete, poraďte se i s chovateli stejného plemene, kde jsou spokojení a kde mají jen ty nejlepší zkušenosti.