Peníze jsou energie, nechte je proudit

Platidlo je prostředek, kdy směnujeme jednu věc za druhou, anebo taky forma energie. Peníze nelze pouze schovávat pod polštář anebo tzv. vyhazovat oknem za zbytečnosti. Je důležité je nechat proudit. Jak s nimi nakládat, jaké bloky spojené s financemi nejčastěji máme a nebo jak si říci o větší plat, prozradila mentorka Denisa Jedličková.

Co se vám vybaví jako první, když se řeknou peníze? Strach, nedostatek, negativní emoce, anebo příležitost, energie, či zodpovědnost? "Každý máme jiné nastavení mysli a společně s ním si neseme různou energii a postoj k určitým věcem. Peníze jsou o nastavení mysli. Jestliže máte s nimi spojené negativní emoce a v hloubi duše někde ukryté bloky z dětství, je víceméně jasné, že jich nebudete mít na rozdávání. Pro mne jsou finance energií, zodpovědností a zároveň nastavením mysli," sděluje postoj k penězům mentorka Denisa Jedličková. Popřemýšlejte, jaký vztah máte k penězům, jestliže je negativní anebo byste chtěli vydělávat víc, možná bude zakopaný pes ve vašem dětství.

Finanční bloky

"Nemáme peníze, to si nemůžeme dovolit, šetři a neutrácej tolik" - tyto, ale i spoustu jiných frází jsme mohli slyšet od svých rodičů, ale i partnerů či známých. Bloky se nám zaryly do mysli a průšvih je na světě. "Většina bloků spojených s penězi vychází z rodiny. Peníze jsou také to, oč se rodiče dohadují nejvíce, a neuvědomují si jaké bloky tím svým dětem vytvářejí. A pak se to s námi táhne celý život a pro každého je spouštěč jiný. Naší vlastní zodpovědností je práce na sobě a najít to, proč si nedovoluji hojnost," sděluje Jedličková. Najít takový blok není často otázka několika minut, ale i delšího pozorování se při nakládání s financemi. Zkuste zjistit, kde může být blok, a začněte na něm pracovat. "Doporučuji spolupracovat s někým, kdo vám téma peněz pomůže rozšifrovat, být ve společnosti lidí, kteří už mají téma financí vyřešené. A nemějte strach si pokládat tyto otázky: Proč se bojím energie peněz? Proč jakmile mám dost peněz, tak je raději hned utratím? Proč nepřijímám peníze?" radí mentorka Denisa Jedličková

Řekněte si o lepší peníze

Muži berou o několik desítek procent větší platy, ženy mají méně peněz, pozice pro muže jsou odměňovány lépe atd. Jenže tohle je pouze zažitý stereotyp a i vy si můžete říci o dvojnásobek svého platu. Je jedno, jestli jste muž, nebo žena. "Muži si na rozdíl od většiny žen umějí snadno říct o peníze či navýšení platu. Pro ženy je tohle úplně nové. Jsme vychováni do systému, kde jdeme do školy, pak do práce, poté do důchodu a umřít. Nejsme ve společnosti vedení k podnikání, ale k tomu, být číslo v systému, které dělá, co se mu řekne. Za mě to nejdůležitější, co by se mělo učit, je prodej, a je jedno, jestli se člověk rozhodne podnikat, nebo být zaměstnanec. Prodat se musíme umět tak či tak," sděluje Jedličková. Pamatujte, že nikdo jiný místo vás si neřekne o lepší výplatu, o bonus anebo o větší hodinovou sazbu. Jedině vy sami musíte vědět, co chcete, a říci si o to.