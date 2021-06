Pes, který si hraje, nezlobí

Máte doma chlupáče a už nevíte, jak jej zabavit? Zkuste vyměnit starý tenisák za nové hračky. Šťastný bude nejen on, že má novou zábavu, ale i vy. Protože přeci kdo si hraje, ten nezlobí. Pojďme se společně podívat, čím ho zabavit.

Paroh

Chtěli byste pro svého mazlíčka něco přírodního, co si zamiluje. "Vyzkoušejte jelení paroh Marp Holistic. Je to nejvíce přirozený pamlsek a hračka v jednom. Shozené jelení parohy jsou pouze upraveny a nařezány tak, aby neměly ostré rohy. Každý pes má potřebu žvýkat, díky níž se stará o svůj chrup a zároveň si tím vyplavuje endorfiny a je šťastný," sděluje Martin Pučálka, odborník na krmiva a doplňky ze společnosti Krmiva Pučálka. Pes, který pravidelné žvýká jelení paroh, se zbavuje zubního plaku a kamene, ale i posiluje dásně. Paroh je bohatý na minerální látky, jako je vápník, fosfor, železo, hořčík nebo draslík, a to v naprosto přirozené formě. Vybírat parohy můžete podle velikosti plemene - na své si přijde čivava, ale i doga. Jestliže máte štěně, paroh je vhodný až po výměně zubů.

Na přírodě a bezpečí záleží

Každý pes miluje žvýkání a je jedno, jestli pamlsků, nebo hraček. Dopřejte mu ale zdravé a bezpečné žvýkání a hraní. "Zkuste vybírat hračky v podobě plechovky, míče, kosti a dalších tvarů, které najdete pod jménem Eco Friendly. Jsou bezpečné díky netoxickému materiálu, velmi odolné vůči rozkousání, měkké a pružné, díky čemuž neporaní dásně a zuby," doporučuje Pučálka. Tyto ekologické hračky najdete v různých barvách a designech. Jsou vhodné pro psy i štěňata.

Vodní hrátky

Chystáte se na výlet a házení klacku vám nepřijde pro psa bezpečné. Zvolte hračky vhodné do vody, které jsou vyrobeny například z neoprenu, gumy či jiného materiálu vhodného k vodě. Při blbnutí ve vodě mějte psa vždy pod dohledem a v případě menších plemen pořiďte klidně plovací vestu, která dodá psovi pocit bezpečí a vám klid na duši.

Přetahovadla a psí plyšáci

Chcete-li zabavit psa jinak než aportováním a žvýkáním hraček, vyzkoušejte různá přetahovadla. Obvykle jsou vytvořená ze silného lana a jsou ideální zábavou pro psy, kteří jsou více společenští. Kromě této hračky radost psovi uděláte i koupí "plyšáka". "Značka Spunky Pup vyrábí speciální psí plyšáky, které různě pískají a jsou pro psy bezpečné, jelikož nehrozí vdechnutí a spolknutí žádného kovového či plastového kousku. Mimozemšťani Spunky Pup jsou tak naprosto bezpečnou hračkou pro psí kamarády," komentuje vhodnost hraček Martin Pučálka. Nikdy nekupujte hračky, které nejsou vhodné pro psy. Můžete mít štěstí a všechno bude v pořádku, anebo se také stane to, že navštívíte veterináře.