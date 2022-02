Pět důvodů, proč investovat do robotické sekačky

Sekání trávy je pro jednoho milovanou aktivitou a pro druhého útrpnou povinností. Patříte-li do té druhé kategorie, pak je nasnadě zamyslet se nad investicí do robotické sekačky. Tu totiž stačí pouze naprogramovat a vytyčit jí sečné pole, čímž vaše participace na úpravě trávníku končí. Na vás zbude užít si ušetřený volný čas.

Při výběru nového pomocníka je nejdůležitějším kritériem velikost sečené plochy. Spočítejte si proto celkovou plochu vašeho pozemku, od ní odečtěte "nesekatelné" plochy, jako např. půdorys domu, květinové záhony, keře, bazén atd. Důležitým faktorem při výběru je také tvar zahrady a svažitost terénu. "Robotická sekačka zvládne kterýkoli tvar pozemku, ale pozor dejte v případě extrémně členitého terénu. Pokud je vaše zahrada kopcovitá, investujte do stroje, který má silný výkon, aby si s takovým terénem poradil," radí Aleš Chrobok, specialista na zahradní techniku.

1. Perfektní posečení a kvalitnější trávník

Váš travní porost bude krásnější. Pravidelné sekání totiž stimuluje růst a odřezky trávy, které na trávníku zůstávají působí jako přírodní mulč. Výsledkem je dokonalý, rovnoměrný povrch trávníku, který je typický svou hustotou a obzvláště zelenou trávou.

2. Jednoduchá instalace a zprovoznění

S instalací sekačky vám pomůže prodejce, ale jste-li alespoň trochu technický typ, zvládnete to sami. Na internetu jsou dostupné video návody, které vás navedou krok po kroku. Následně je potřeba na pozemku natáhnout obvodový drát, čímž sekačce vymezíte pole působnosti. Drát lze přichytit plastovými kolíky k zemi anebo zarýt pod povrch. Posledním krokem je nastavit, v menu sekačky anebo v aplikaci, parametry vaší zahrady a program sečení. Zhruba po týdnu až dvou zhodnotíte, jestli je vše nastaveno správně, a případně mírně pozměníte nastavení.

3. Snadné čištění, nízká potřeba údržby

Ten, kdo investuje do robotické sekačky, chce především získat více volného času. Takže aby za to investice stála, je potřeba vybrat stroj, který oplývá automatickým čištěním, čemuž dopomáhají inteligentní funkce. Například robotické sekačky od Robomow mají samočisticí kola nebo patentovaný odstraňovač mulče. Ten se při provozu pohybuje uvnitř stroje a brání tomu, aby se vlhké kusy trávníku nalepovaly na spodní stranu sekačky, odkud byste je jinak museli složitě ručně odstraňovat.

4. Neomezené možnosti sekání

Při nákupu robotického pomocníka se zaměřte na toho, který bude mít nízkou hladinu hlučnosti. Vyberte takového, který se pyšní hlučností do 64 dB, sekat můžete i v noci nebo brzy ráno, aniž by provoz rušil vás či sousedy. Další podstatnou výhodou je fakt, že robotické sekačce nevadí déšť ani rosa, takže se může vydat do terénu skutečně kdykoliv.

5. Zranění ani zloději nemají šanci

Robotické sekačky jsou opatřeny bezpečnostními prvky. Stroje mají různé integrované snímače a senzory. Jakmile se sekačce postaví něco do cesty, automaticky se zastaví. Děti a zvířata jsou tak v bezpečí. Stejně tak je tomu i před zloději. Sekačka je totiž vybavena bezpečnostním zámkem proti krádeži. Ten, kdo nezná správný pin kód, nemůže stroj ovládat ani nastavovat a zamčená sekačka je případným zlodějům k ničemu.

Faktem je, že majitelům robotických sekaček odpadá spousta práce s péčí o trávník. Nemusejí odnášet těžké koše s posekanou trávou ani složitě kalkulovat, kdy na posekání trávníku najdou čas. Sekat mohou kdykoliv, takže jim tato činnost již nenarušuje odpolední anebo víkendové plány. Bonusem jim navíc je nejkrásnější trávník široko daleko, protože pravidelná péče se na něm zakrátko projeví.