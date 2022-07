Pět tipů, co nezapomenout, když vyrážíte s dětmi k vodě

Horké léto se vždy lépe tráví u vody, a to platí hlavně s dětmi. V české kotlině je k dispozici mnoho míst, která se dají navštívit a kde se lze pomocí chladivé vody náležitě osvěžit. Samozřejmě ale pořád existuje možnost odcestovat k moři v rámci rodinné dovolené. Kterou variantu si vyberete, záleží jenom na vás. V každém případě se ale pořádně vybavte. Jednotlivá místa jsou totiž vždy něčím specifická a vyžadují jiné prostředky pro děti na zabavení.

K bazénu

Někdo má to štěstí, že nemusí řešit daleké cesty k vodě a stačí mu vyjít na zahradu, kde ho čeká bazén. Obecně platí, že je s ním sice trochu práce, týkající se hlavně péče o jeho čistotu a o techniku, kterou je vybavený, za to pohodlí to ale určitě stojí. Proto až ráno vstanete a zkontrolujete počasí a stav bazénu, roztáhněte ručník na lehátko, nezapomeňte se namazat opalovacím krémem a nafoukněte obřího plameňáka. Nebo jednorožce? Na trhu existuje mnoho variant nafukovacích zvířat, která udělají službu zejména vašim dětem. Pokud máte k dispozici víc takových zvířat a dětí připravených na vodní hrátky, uspořádejte turnaj ve shazování do vody. Uvidíte, že se děti zabaví a vám bude stačit jen vymyslet odměnu pro vítěze.

Na koupaliště

Chodili jste jako mladší rádi na koupák? Možná vám to zůstalo a teď tam s sebou berete svoje děti. Koupaliště je super místo, kde se můžou setkat kamarádi bez toho, že by museli čas trávit u někoho doma, a navíc se můžou zabavit ve vodě, kde si pořádně zablbnou. A jak je známo, po fyzické námaze přichází hlad. Potěšte tedy chuťové buňky nejenom svých dětí, ale i jejich kamarádů. Připravte jim zdravé a zároveň vynikající ovesné tyčinky a do procesu výroby zapojte i své potomky. Nechte je, aby popustili uzdu své kreativitě a tyčinky ozdobili podle toho, jak se jim to bude líbit. Skvělým pomocníkem mohou být gumoví medvídci HARIBO, kteří v kombinaci s ovesnými tyčinkami chutnají výborně. Recept je jednoduchý.

Recept na polomáčené ovesné tyčinky s HARIBO

Co budete potřebovat?

• máslo 100 g

• vločky 200 g

• slunečnicová semínka 100 g

• sezamová semínka 50 g

• nasekané vlašské ořechy 50 g

• med 3 polévkové lžíce

• třtinový cukr 100 g

• skořice mletá 1 čajová lžička

• sušené brusinky 100 g

• tabulka bílé čokolády

• balení HARIBO bonbonů

Postup:

1. Předehřejte troubu na 160 °C. Formu o rozměrech 18 × 25 cm vymažte máslem a vyložte papírem na pečení. Nasypte do ní vločky, semínka a oříšky, promíchejte je a pečte 5-10 minut, aby krásně zezlátly.

2. Na pánvi mezitím rozehřejte máslo, med a cukr. Přidejte směs z trouby, skořici a sušené ovoce a pořádně vše promíchejte. Vraťte zpět na plech, srovnejte a pečte 30 minut. Nechte vychladnout a rozkrájejte.

3. Ve vodní lázni rozpusťte bílou čokoládu. Vychladlé tyčinky v ní do poloviny délky namočte. Pak je posypte libovolnými Haribo bonbony, které vám budou chutnat, a nechte ztuhnout v lednici.

Uvidíte, že se po takto originálně nazdobených tyčinkách jen zapráší.

K řece

Pokud vás nebaví jenom se válet u vody a chcete i s dětmi zažít trochu akce, vydejte se sjíždět řeku. V České republice určitě najdete toky línější, které jsou vhodné pro začátečníky nebo třeba pro rodiny s dětmi. Jednou z takových řek je třeba oblíbená Berounka. Na ní se v klidu přesouváte z místa na místo a díky vodáckému pozdravu ahoj, který za dobu pobytu na řece řeknete nesčetněkrát, třeba narazíte na rodinu, se kterou se spřátelíte nejenom vy, ale i vaše děti. Pokud byste ale chtěli zažít trochu větší adrenalin, stačí odjet kousek za hranice. Vodní toky Salza nebo Enže v Rakousku nabízejí trochu jiné tempo sjíždění. Každopádně kromě plavek si do batůžku určitě přibalte i boty do vody, náhradní oblečení a raději i dětské plovací vesty, abyste měli jistotu, že budou mít děti přesně padnoucí velikost a vy už nebudete muset nikde nic shánět.

K moři

Jasnou volbou pro mnoho rodin je vyrazit v létě k moři. Už tradičně boduje Chorvatsko, přes léto zaplněné nejenom Čechy, ale díky vzrůstající popularitě i jinými národnostmi. Parádně si tady užijete i mimo hlavní sezonu. Třeba v září je pořád krásné teplo, takže o vodní radovánky určitě nepřijdete. Pro větší děti jsou na chorvatských plážích často připravené různé vodní parky se skluzavkami, skákacími můstky, nafukovacími rampami a podobně. Pokud s sebou ale máte miminko nebo batole, nezapomeňte se vybavit hračkami na písek. Kyblíček, lopatka a hrabičky jsou zkrátka nutností pro rodiče, který s dětmi vyráží na pláž. Využijete je i na kamínkové pláži, kterých je v Chorvatsku požehnaně.

K přehradě

Pobyt u vody na některé z českých přehrad je obvykle výlet, který je lepší si rozložit do více dní. Na mnoha přehradách se dá totiž lenošení u vody spojit s prozkoumáváním daného místa i po historické nebo přírodní stránce. Kromě odpočinku a relaxace na pláži se také můžete svézt na šlapadle nebo motorové loďce, případně sledovat velké lodě, které vodami přehrad často proplouvají. Takovou možnost máte třeba na přehradě Slezská Harta, kde se kromě kochání výhledy nebo ježděním na loďkách můžete zastavit na jídlo v místních hospůdkách a barech. Ale třeba na Orlíku lze zavítat i na velice malebná místa, třeba na rozhlednu Onen Svět, poutní místo Makovou horu nebo uspořádat pochod lesem, kde určitě narazíte na houby. Proto s sebou mějte na tomto typu výletu vždycky dostatek peněz i v hotovosti, abyste mohli využít co nejvíc atrakcí a pořádně si těch pár dní s dětmi jako rodina užít.