Pět tipů, jak si užít přicházející podzim se svým chlupáčem

Teplé dny střídají ty chladnější, postupně se dny krátí a příroda ukazuje svoji přehlídku barev, to vše oznamuje příchod podzimu. Tento čas je potřeba i přizpůsobit péči o psa. Jak si ale užít toto období a neopomenout potřeby svého chlupáče, poradíme v několika tipech.

Pozor, klíště

Chladnější počasí a deštivo občas vystřídá babí léto. Mnohdy se domníváme, že s koncem léta už není možné chytit klíště. Opak je pravdou. "Až do prvních mrazíků bychom na své mazlíčky, ale i na sebe měli v přírodě dávat pozor. Po příchodu domů nezapomeňte psa řádně prohlídnout, a to i přesto, že nosí antiparazitický obojek či jste mu aplikovali pipetu," doporučuje Martin Pučálka, odborník na péči o psy a kočky ze společnosti Krmiva Pučálka. Klíště může prolézat srstí zvířete a pak se může stát, že upadne někde doma.

Sportem k endorfinům

Neseďte doma a využijte čas, který můžete trávit venku se psem, než bude opět pod nulou. Vyrazte do přilehlého parku, na procházku k řece anebo na cvičiště, kde snadno oprášíte povely. Nezapomeňte s sebou vzít míče, létající talíř anebo jinou hračku, kterou má váš mazlíček nejraději. "Na procházku s sebou vezměte přetahovadlo, odpalovač míčků, pískající házedlo anebo klasický tenisák. Pes bude mít radost a to je to důležité," doporučuje Pučálka. Dnes můžete vybírat z velkého množství hraček, spousta z nich je i dělaná na vodní hrátky. V tomto případě ale dbejte, aby venku bylo teplo a pes neprochladl či nenastydl.

Línání a zase to línání

Přicházející podzim je pro mnohé chovatele psů a koček ve znamení chlupů. Najdete je všude a uklízet můžete donekonečna, jak ale tohle období přečkat? "Abyste se vyhnuli nadměrnému línání zvířete, začněte u kvalitního krmiva, kromě toho v tomto období přidejte do krmiva losoosvý olej anebo olej z tresčích jater. Chybu neuděláte, když začnete do krmiva přidávat třeba pivovarské kvasnice v té nejčistší podobě," doporučuje Pučálka. Kromě krmiva a doplňků stravy je také důležité psa i kočku pravidelně kartáčovat. Díky tomu zabráníte, že chlupy budou najednou úplně všude, a z úklidu tak "nezešedivíte".

Péče o srst

Srst a pokožku zvířete je potřeba pravidelně udržovat. Kromě kartáčování, kvalitního krmiva a doplňků stravy nezapomeňte na koupání a zastřihávání srsti dle plemena. V létě se pes vykoupal v řece či rybníce, poté by měla následovat koupel doma. "Pro koupel psa či kočky zvolte vhodnou kosmetiku. Vyhněte se pokud možno té pro lidi a použijte přímo pro zvířata. Často se nemusí nic stát, někdy ale zvíře může mít alergii na některé složky kosmetiky z drogerie," upozorňuje Pučálka.

Příchod chladnějších dnů

S příchodem chladnějších dnů je potřeba přizpůsobit psovi několik věcí. Na základě pohybu upravte denní krmnou dávku. Pokud je pes venku v boudě, myslete na to, že chladnější večery a noci mu může být zima, a nezapomeňte tedy boudu zateplit. Na dlouhou procházku krátkosrsté plemeno vybavte svetříkem či pláštěnkou, pokud očekáváte vydatný déšť. V případě teploty okolo nuly zbytečně dobu venku neprodlužujte a zvolte raději teplo domova.