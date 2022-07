Pět tipů, jak si užít třídenní festival naplno

Konečně je tu léto se vším všudy. A to znamená jediné. Zabalte si tašku, zapomeňte na starosti, svolejte bandu přátel a vydejte se vstříc festivalovým dobrodružstvím. Letní festivaly jsou místem, kde si zatancujete, upustíte páru, zažijete něco nevídaného a možná se také seznámíte s někým novým a zajímavým. A přesně proto je důležité být připravená. Vybavte se vším, co vám pomůže udržet si dokonalý look a cítit se skvěle.

Připravte se na déšť

Když si vybíráte, na který festival vyrazíte, víte přesně, jaký bude harmonogram koncertů. Řídíte se podle toho, jaké kapely přijedou nebo jaký bude na fesťáku doprovodný program. Myslete však i na počasí. To ale nikdy neovlivníte, a i když vám bude ráno aplikace v mobilu ukazovat nonstop jasno a teplotu 30 stupňů, klidně můžete za dvě hodiny stát u stage durch promočená a otrávená. Tyto situace se stávají a není nic lepšího než být připravená. A co víc? Umět je využít ve svůj prospěch. Proto nenechte nic náhodě a vybavte se stylovou pláštěnkou. Co takhle pořídit nějakou trendy barevnou, ve které vás nikdo nepřehlédne? K pláštěnce přihoďte do batohu i holinky. Festivalové prostory se po dešti obvykle mění v obří bažinu. V originálních holinkách s veselým potiskem se vám ale bude všechno nepohodlí snášet mnohonásobně lépe!

Zazařte s trendy účesem

Pokud chcete na festivalu zaujmout svým dokonalým lookem, začněte u toho nejzásadnějšího. Dejte si záležet na svém účesu. Pokud sníte o vlasech rovných jako hřebíky, které se budou lesknout v záři reflektorů, použijte žehličku Remington Proluxe You. Díky této pomocnici si však budete moci dopřát i divoké vlny, které vám budou držet a pohupovat se v rytmu písní vaší oblíbené kapely. Stačí, když se naučíte jednouchý grif otočení žehličky s pramenem vlasů. Využijete ale klidně i obyčejnou tužku, na kterou vlasy namotáte a přejedete nahřátou žehličkou. Voilà! Dokonalý účes je na světě. Záleží jen na vás, který vlasový styling si vyberete.

Ubrousková záchrana

Očista je na festivalech velmi důležitá. Obvykle se na ni ale stojí dlouhá fronta, zvlášť když nemáte zajištěno VIP zázemí. Někdo to řeší přespáváním v hotelu. Hodně lidí by ale určitě namítlo, že pravou festivalovou atmosféru se vším všudy lze nasát pouze ve festivalovém městečku. Co si vyberete, záleží jen na vás. Nicméně po protančeném horkém dni i noci není nic lepšího než si stoupnout pod teplou sprchu. Koukněte třeba na Heureku, kde najdete spoustu skvělých vychytávek jako cestovní balení kosmetiky či parfémů anebo rychleschnoucí ručníky. Přibalte si také zásobu vlhčených ubrousků, které oceníte při odličování či otírání rukou, když není poblíž voda.

Sladké sny

Již zmíněná festivalová stanová městečka. Ta jsou kapitolou sama o sobě. Představují místo, kde se můžete velmi snadno seznámit s novými lidmi, vyměnit si kontakty a třeba i navázat nová přátelství. Najdete zde nejrůznější typy lidí od samotářů s knížkou po pařmeny, kteří jedou v kuse téměř bez spánku. Co zde ale určitě nenajdete, je klid na spánek. Někdo zkrátka nevydrží pařit nonstop. Pokud patříte do této skupiny, určitě si vezměte špunty do uší. Jedině tak dosáhnete vytouženého klidu, kdy vám mozek dovolí spát a nenechat se rušit veselím od vedlejších stanů.

Lékárnička a živá voda

Předtím, než vyjedete do festivalového víru, zkontrolujte, jestli jste si nezapomněli přibalit lékárničku. Nikdy nevíte, co se může stát a co byste mohli potřebovat. Nutností jsou určitě prášky na srážení teploty, proti průjmu, aspoň jedno balení náplastí, opalovací krém a krém na spáleniny, hygienické potřeby typu tamponu nebo vložky a v neposlední řadě zásoba růžových tabletek proti bolesti v kombinaci s šumivými vitaminy. Zejména tato dvojice vám pomůže po prorejděné noci a následném těžkém ránu, kdy budete mít bolehlav. V průběhu celého festivalu hlavně nezapomínejte na pitný režim, do kterého by měla patřit i čistá voda, kterou se prolijete a pořádně zavodníte. To platí dvojnásob v horkých dnech.

Tip na závěr: Když trochu zapátráte na nákupním rádci Heureka, najdete vychytávek mnohem více. A kdo chce jít ještě dál, zvládne alespoň většinu festivalu na vlně udržitelnosti. Ať už se jedná o bio kosmetiku v recyklovatelných obalech, kterou uložíte do toaletní taštičky ze starých autopásů, nebo třeba vlastní kelímek na pití z nerezu, aby bylo méně odpadu po akci. Každá maličkost se počítá.