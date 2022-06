Pět tipů na nezapomenutelnou grilovačku

Rádi byste uspořádali letní grilovačku s přáteli a chtěli byste, aby byla dokonalá a nezapomenutelná? To lze hravě zařídit. Pokud chcete, aby na tuto akci kamarádi vzpomínali ještě minimálně příští léto, buďte originální. Nepřemýšlejte jen nad výběrem jídla a pití, které budete servírovat. Zamyslete se i nad detaily. Ty jsou také hodně důležité. Stylová výzdoba zahrady, pohodová hudba nebo téma večírku můžou udělat opravdu hodně. Mrkněte na tipy, které vašim přátelům vezmou dech.

1) Originální recepty

Jasně. S tím, že na stůl při grilovací party přistane šťavnaté masíčko, se dá tak nějak počítat. Ovšem grilovat nemusíte jenom maso. Proložte své menu také něčím jiným a možná trochu nezvyklým. Zkoušeli jste někdy grilovat ovoce? Asi nejznámější je grilovaný ananas. Ten navíc můžete použít jako záchranu při pocitu těžkosti z velkého množství snědeného jídla. Rychleji vám po něm slehne. Kromě ananasu je ale oblíbený třeba i grilovaný vodní meloun. Nakrájejte ho na plátky, posolte a nechte chvíli okapat. Pak ho osušte ubrouskem, dejte na něj trochu oleje a medu a šup s ním na gril. Když k němu přihodíte ještě fetu a rukolu, budete za kulinářské hvězdy. Pokud máte doma pouze melouny žluté nebo cantaloupe, nevadí. Nakrájejte je na kostičky a obalte do slaniny. Gril s touto chuťovkou udělá divy. Jako dezert pak můžete zkusit opéct třeba banán nebo broskve. Ty jsou zase výborné se zmrzlinou.

2) Buďte připravení

Vždycky je dobré pořádně si grilovačku naplánovat. Zejména pokud máte v plánu pozvat větší počet lidí. Rozmyslete si, jak bude akce od začátku do konce probíhat. Kde hosty usadíte, jaký bude program, jestli budete chtít zábavu organizovat, nebo necháte věcem volný průběh. To všechno je důležité proto, aby vás nic nepřekvapilo. Vždycky proto mějte záložní plán. Jedním z nejzásadnějších bodů celého grilování je kvalitní gril. Velmi praktický je Lauben Contact Grill 2000SB, díky němu si totiž může grilovací party dovolit zorganizovat úplně každý. Je totiž jedno, jestli máte k dispozici zahradu, balkon, nebo jen vnitřek bytu. Gril nesmrdí ani nekouří, nehrozí tak, že naštvete sousedy anebo spolubydlící. Navíc si na vás nepřijde ani špatné počasí, protože tento kontaktní gril jednoduše vezmete a přenesete dovnitř. Má plochu 1500 cm2 a díky výkonu 2000 W si hravě poradí nejen s přípravou křupavé kůrčičky, ale i s burgry, steaky nebo panini.

3) Neobvyklé pití

Drinky k party a létu patří. Ať už si pozvete kohokoliv, rozhodně nic nepokazíte nachlazeným pivem a vínem. Existují ale i tací, kteří si libují v barevných a zábavných alko i nealko drincích. Proto je fajn být připravený i na tuto variantu a do mrazáku a lednice vyskládat pár lahví alkoholu vhodných pro míchané drinky. Takový rum, gin nebo vodka by tam neměly chybět. Pak záleží, s čím si je budou chtít ostatní namíchat. Kromě klasického Cuba libre, Mojita nebo Gin Tonicu nabídněte přátelům něco, co ještě nepili. Skvělé drinky se dělají s pomocí ochucených vodek. Třeba ta vanilková skvěle sedne k bazalce, limetce a třtinovému cukru. Když zakápnete trochou sody a přihodíte několik kostek ledu, dostanete originální drink, kterému se říká Eden. Odolali byste nápoji s takovým názvem? Určitě však nezapomeňte ani na dostatek vody, aby k ní měl každý přístup a nepil jen alkoholické nápoje. Nechcete přeci, aby se vám hosté příliš opili a po zábavě bylo dřív, než vůbec začala.

4) Hudba pro všechny

Skvělým tipem pro nezapomenutelnou party atmosféru je sdílení playlistu na Spotify. Každý poslouchá jinou hudbu, ale takto dostanou prostor úplně všichni a nikdo nepřijde zkrátka. Máte rádi pop, rap nebo vážnou hudbu? Nasázejte to tam a čekejte, kdy přijde řada na váš song. Určitě je také dobré mít zajištěné kvalitní ozvučení. Jak v bytě, tak na zahradě. O parádní zvuk se může postarat přenosný reproduktor LAMAX Sounder2, a když přidáte technologii BeatShare®, díky které můžete připojovat další zařízení od této značky, vznikne bezkonkurenční zvukové combo. Tato kombinace navýší výkon celé sestavy a výsledný zvuk bude znít famózně a bez zpoždění. Navíc pokud by sprchlo, nemusíte nikam běhat a reprák schovávat. Je totiž voděodolný a určený k tomu, aby něco vydržel.

5) Stop nudě

Víte, co může být velkým problémem na akci, kde je pohromadě více lidí? Nuda. Někdy se prostě stane, že zábava na večírku vázne, a hosté pak utíkají pryč. Tím si pořadatelé grilovačky pověst nejlepších organizátorů nevyslouží. Předejděte těmto hrozícím problémům a nedovolte nudě, aby vaši akci ovládla. Pokud se dobrá nálada ztratí a veselá atmosféra nezačne proudit sama, mějte připravené třeba deskové hry, beerpong, twister nebo šipky. Jestliže vašich hostů bude více a budete mít prostor, vytvořte stanoviště s úkoly a hrami, za které budou hosté sbírat body. Kdo nejlíp nakreslí nějaké zvíře? Kdo se nezačne smát s plnou pusou vody při rozesmívání? Vymyslet si můžete cokoliv. Na konci od vás vítěz dostane cenu. Pokud chcete zaměstnat svoje hosty ještě předtím, než k vám vůbec dorazí, vymyslete si téma grilovačky. Ponese se v duchu hippies? Nebo byste rádi své hosty viděli přijít v kostýmech superhrdinů? Fantazii a zábavě se meze nekladou.