Pět tipů proti těhotenskému stresu aneb jak si zpříjemnit život s bříškem

Už je to tady. Zjistila jste, že jste v očekávání, a teď nevíte, co zařídit dřív? Ve všem tom shonu, oznamování rodině a nakupování pro miminko ale nezapomeňte, že jde především o vás. Často uslyšíte rady, abyste se nestresovala a hodně odpočívala, ale jak na to, když je spousta věcí, které jen v souvislosti s těhotenstvím dokáží člověka pěkně vystresovat. Přinášíme proto pět tipů, jak si těhotenství užít v klidu.

Vzdělávejte se

Jedním z hlavních důvodů stresu v těhotenství je strach z neznáma. Je naprosto normální, že se bojíte nebo cítíte nejistotu - vždyť právě vstupujete do úplně nové životní etapy, zvláště čekáte-li svého prvního potomka. Jakmile si toto připustíte, jste na skvělé cestě s tím něco udělat. Možností sebevzdělávání se nabízí nespočet a je jen na vás, která vám bude vyhovovat. Klasickou volbou je navštěvovat těhotenský kurz, kde se naučíte vše potřebné a často se koná přímo v místě, kde jste se rozhodla porodit. Pokud máte radši informace po kupě na jednom místě, zajděte do knihkupectví nebo knihovny a vyberte si vhodnou knihu. Dnešní trh nabízí nepřeberné množství literatury - vybírat můžete z publikací obecných, nebo zaměřených na určité téma, které vás zajímá. Uvidíte, že jakmile budete vědět, co máte čekat a na co se připravit, bude celá příprava na roli maminky jednodušší.

Dbejte na zdraví miminka

Dalším zcela logickým původcem stresu je strach o zdraví miminka. Nebudeme vám lhát, toho se nejspíš nezbavíte nikdy, ale můžete ho aspoň trochu zmírnit. Základem je během těhotenství absolvovat všechny prohlídky a vyšetření, doporučené Vaším gynekologem. "Po pozitivním těhotenském testu není potřeba hned běžet za gynekologem, první návštěva stačí mezi předpokládaným 6. a 9. týdnem těhotenství. Pak už vám váš lékař určí, jak často se na prohlídky dostavovat," radí doktor Aleš Prokopenko, vedoucí lékař ve společnosti Hebemed. Pokud chcete pro zdraví děťátka udělat něco navíc, zeptejte se svého lékaře i na další možnosti testování. Jako příklad uveďme Panorama test, který dokáže zjistit nejčastější genetické vady plodu. "Hlavní výhodou je zcela minimální zátěž pro těhotnou, která po doporučené genetické konzultaci a podrobném ultrazvukovém vyšetření plodu absolvuje pouze odběr žilní krve. Výsledky jsou hotové do 10 dnů," říká doktorka Martina Putzová, molekulární genetička ve společnosti Bioptická laboratoř.

Udělejte si pohodlí

Odpočinek je pro uvolnění stresu zásadní. S narůstajícím bříškem pro vás bude čím dál tím větší problém najít pohodlnou polohu. Především v noci může tíha miminka dost potrápit - na břiše se dá spát v klidu v prvním a na začátku druhého trimestru, a jelikož spánek na zádech se nedoporučuje, v pozdějších měsících nezbývá než spát na boku. Šanci na klidný spánek zvýšíte použitím těhotenského či kojícího polštářku, navíc, jak název napovídá, vám poslouží i později během kojení. Další pomůckou, která vám pomůže snížit zátěž zad, je těhotenský pás nebo kalhotky - díky kompresi převezme část váhy bříška a Vám se uleví. Oblíbenou pomůckou je i speciální pás do auta, který zvyšuje jak vaše pohodlí, tak bezpečí miminka.

Poděkujte svému tělu

S pohodlím částečně souvisí i starání se o své vlastní tělo. To v tomto období prochází velkou změnou, a to jak zevnitř, tak zvenku, což může mít velký vliv na psychiku a vnímání sebe sama. Poděkujte svému tělu za tento zázrak a pořádně ho hýčkejte, třeba příjemnou koupelí. Pokožku na břiše nezapomínejte pravidelně mazat vyživujícími krémy nebo olejíčky, na oteklé nohy zase pomůžou kompresní podkolenky či punčochy. Co se týče stravování, najdete v knihách i na internetu spoustu rad, co jíst, a co naopak vynechat. Mějte ale na paměti, že vše musí být s mírou, a tak to se změnou vašeho klasického životního stylu moc nepřehánějte. Například cola, kterou většina rádců zakazuje kvůli obsahu kofeinu, v menších dávkách pomáhá na podrážděný žaludek. Podpořit zdraví a imunitu pak můžete různými vitaminy a bylinkami. Některé potraviny se dokonce doporučují konzumovat ve třetím trimestru, protože napomáhají hladkému porodu - jedná se třeba o čaj z maliníku nebo lněné semínko, na podporu kojení pak semínko konopné.

Buďte aktivní

Především ze začátku těhotenství budete nejspíš extrémně unavená a na nějaký pohyb nebo dokonce cvičení nebudete mít ani pomyšlení. Přesto mějte na paměti, že právě pohyb i v tomto období pomáhá jak při snižování stresu, tak i od různých druhů bolestí. "V ordinaci se často setkávám s maminkami, které se až do otěhotnění pravidelně hýbaly, najednou ale kvůli strachu o miminko přestaly. To je ovšem chybou. Ženy, které byly zvyklé pravidelně sportovat, by měly ve cvičení pokračovat. Jen je třeba upravit intenzitu (necvičit do vyčerpání, ale jen do příjemné únavy) a druh sportu. První trimestr je sice na pohyb citlivější, ale stačí se vyvarovat sportům s velkými otřesy, jako jsou např. basketbal, volejbal, jízda na kole v terénu nebo běh," říká pan doktor Prokopenko. Proto zařaďte třeba krátké procházky po okolí, můžete se pak klidně odměnit v kavárně nějakou dobrotou. V pokročilejší fázi těhotenství, kdy už je miminko méně ohroženo, je skvělou variantou cvičení pro těhotné. Zaměřuje se jak na posílení, tak protažení důležitých částí těla, navíc můžete chodit na skupinové lekce nebo cvičit sama doma. Vždy ale platí pravidlo, že by vám pohyb měl být příjemný - pokud vám nevyhovuje cvičení s činkami nebo na míči, zkuste třeba plavání nebo gravid jógu.

Ať už vám vyhovuje to, či ono, nezapomínejte, že každé těhotenství je jiné. Co někomu pomáhá, jinému nesvědčí, a proto je nejdůležitější poslouchat svoje tělo, přizpůsobit si nový režim podle sebe a hlavně filtrovat "osvědčené rady", které se na vás budou valit ze všech stran.