Po ceremoniálu se budou podávat jídla rostlinného původu

Na nedělním večírku pořádaném při příležitosti předávání filmových cen Zlatý glóbus se tentokrát budou podávat pokrmy výhradně rostlinného původu. Oznámila to Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která ocenění uděluje. Chce, aby se lidé zamysleli nad tím, jaké dopady na životní prostředí má spotřeba potravin a související odpady.

"Pokud existuje způsob, jak (...) zachránit planetu, mohou Zlaté glóby upozornit na klimatickou změnu," řekl podle agentury AP prezident HFPA Lorenzo Soria. "Jídlo, které jíme, způsob, jakým vzniká, způsob, jakým se ho zbavujeme, to vše je jedním z velkých zdrojů klimatické krize."

Slavnostní předání Zlatých glóbů bude 5. ledna v hotelu The Beverly Hilton v kalifornském Beverly Hills. Udílení cen bude živě přenášet televize NBC. Soria uvedl, že vedení hotelu původně nebylo ze změny menu dva týdny před slavnostním večerem nadšené, ale nakonec souhlasilo. "Říkali, že je příliš pozdě, že už mají objednávky hotové, že jsou svátky a tak," uvedl Soria. "Ale pak jsme o tom začali diskutovat, scházeli jsme se (s lidmi z hotelu) jeden nebo dva dny a oni na tu změnu zcela přistoupili," dodal. Kuchaři začali vymýšlet, jak sestavit menu, které by nebylo jen symbolickým znamením, ale hostům by zároveň chutnalo.

Šéfkuchař hotelu Matthew Morgan připustil, že když se o pořadatelé Zlatých glóbů o změně jídelníčku poprvé zmínili, "byl lehce v šoku", protože do ceremoniálu už moc času nezbývalo a menu už měl vymyšlené. Ale když věc promyslel, prý se pro ni nadchl. Hosté si tak budou moci pochutnat například na houbovém rizotu, opečené zelené i fialové růžičkové kapustě a mrkvi. Jako předkrm se bude podávat studená polévka ze zlaté řepy. Soria tyto pokrmy po nedávné degustaci označil za "vynikající". Voda se ve slavnostním sále bude podávat ve skleněných lahvích, aby ubylo plastového odpadu.