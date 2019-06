Po výstavě sexuálních pomůcek volají Kubánci po jejich legalizaci

Trojice kubánských umělců uspořádala v Havaně prodejní výstavu sexuálních pomůcek. Jejich prodej je přitom v této karibské zemi zakázaný, sehnat se dají pouze na černém trhu. Díky výstavě však někteří vyzývají vládu, aby obchod s erotickými pomůckami umožnila, napsala v úterý agentura Reuters.

Yanahara Mauriová, Javier Bobadilla a Joan Díaz přišli s nápadem otevřít na havanském bienále sexshop a k jejich překvapení jim to organizátoři umožnili. Místní úřady přitom podnikatelům, kteří by si kamenný obchod se sexuálními pomůckami chtěli normálně otevřít, neudělují licence.

Ačkoliv se Kubánci rádi pyšní tím, že jsou sexuálně velice otevření, mnoho z nich je ve vztahu k erotickým pomůckám značně konzervativní. Především muži se domnívají, že vibrátory používají jen homosexuálové a cítí se jimi být ohroženi, tvrdí umělci.

Pro účely výstavy vyrobili výtvarníci mimo jiné asi 500 různě barevných průhledných sošek falických tvarů. Na některých byly nápisy, například lechtivé přesmyčky oficiálních kubánských sloganů. "Chceme bořit tabu," řekla Mauriová. "Ve zbytku světa je tohle již normální," dodala.

Nedostupnost a vysoká cena vhodných materiálů donutila umělce vyrobit bičíky ze zamotaných rybářských vlasců a vibrátory z pryskyřice. Někteří návštěvníci a zákazníci si stěžovali, že jsou jejich výrobky tvrdší než klasické silikonové kusy. Téměř všechen sortiment se ale prodal či rozdal.

"Koupili jsme si čtyři (sošky) kvůli zvědavosti, kterou vzbuzují," řekl jeden z návštěvníků. Dodal, že dokud nebyly dostupné tajně dovezené sexuální pomůcky ze zahraničí, Kubánci místo nich používali cokoliv, co bylo k dispozici. Vzpomíná, že když ještě studoval inženýrství, jeho spolužačky mu přinesly motorek a deodorant ve spreji a požádaly ho, aby ze součástek vyrobil vibrující stroj.

Umělci by rádi po úspěchu výstavy pokračovali ve výrobě a prodeji erotických pomůcek "Made In Cuba" (vyrobeno na Kubě). Poptávka ze strany zákazníků totiž rozhodně existuje. Aby však mohli otevřít kamenný obchod jako komerční subjekt, a ne jako umělecký projekt, museli by mít podle právníků jistotu, že úřady nebudou jejich podnikání považovat za obscénní a nezakáží ho.

Zprávy o na Kubě netradiční výstavě znovu oživily volání po uzákonění prodeje erotických pomůcek. "V konečném důsledku nikomu neškodíme," řekl Reuters Ernesto, který tajně obchoduje na internetu s erotickými pomůckami ze zahraniční. "Naopak, přinášíme lidem prospěch," dodal.