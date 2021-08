Počátky dětského spoření

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, říká se. O spoření to platí dvojnásob. Čím dřív dítě začnete učit jak správně hospodařit s penězi, tím více času mu dáte na poznání jejich hodnoty a také toho, co má smysl kupovat a co ve skutečnosti vůbec nepotřebuje. Osvojení si těchto principů pak dokáže zásadně ulehčit vstup do dospělého života. A kdy je s učením nejlepší začít? Při nástupu do školy!

U kapesného je klíčem pravidelnost

Ideálním obdobím, kdy začít s přidělováním kapesného, je nástup do první třídy. Právě v tomto věku se děti učí počítat a jsou schopny pomalu chápat základní fungování financí. Před tím, než dětem začnete kapesné dávat, není od věci si s nimi sednout a vysvětlit jim základní body finanční gramotnosti. Tedy kde se peníze berou a k čemu jsou potřeba. Není nutné zabíhat do podrobností, pro začátek postačí nastínění principu. U kapesného je důležitá pravidelnost a stejná výše. Ta by se měla s rostoucím věkem úměrně zvyšovat. Dítě si musí zvyknout na to, že pokud všechny své peníze utratí, další dostane až za určitou konkrétní dobu. Stejně jako tomu je u výplaty.

Kasička, nebo účet?

A kam dítěti vlastně spořit? Je to na vás. Pokud jsou děti hodně malé a odkládají si drobné částky, postačí klasické "prasátko" na mince. Pokud se jedná o děti větší, není špatné založit jim vlastní účet. Výhodou účtu je, že jako rodiče máte pod kontrolou za co a kolik peněž dítě utrácí, nastavit zde můžete i limit útraty. Finanční gramotnost svého dítěte navíc posunete o další úroveň - seznámí se s virtuálními penězi a naučí se s nimi hospodařit. Podle odborníků na finance by vaším cílem mělo být to, aby se dítě postupně naučilo odkládat až 20 % kapesného na spoření.

Vlastní poklad

Začátky spojené se spořením mohou být náročné pro rodiče i děti, vysvětlování a pochopení finančních principů často není legrace. Proč si tuto činnost trochu nezpestřit a zároveň tím dítě motivovat k nastřádání vlastního zlatého "pokladu"? Pamětní mince slouží k přesně těmto účelům. Děti je vnímají jako reálné, na rozdíl od peněz uspořených na bankovním účtu. Jedná se totiž o hmatatelné umělecké dílo, které může sloužit jako talisman a v budoucnu také jako vzpomínka na počátky vlastního spoření. Zároveň jde o rozumnou dlouhodobou investici, která se vyplatí. "Darování předmětu je pro děti rozhodně atraktivnější než pouze číslo na displeji mobilního telefonu v bankovní aplikaci. Navíc pokud jde o zlaté mince, které jsou často spojovány s představou pokladu. Pro své děti můžete vybírat z množství motivů, které se jim zalíbí, a vy budete vědět, že jste své peníze investovali do něčeho, co má smysl," říká Jaroslav Černý, marketingový manažer České mincovny.

Brigáda v podobě domácích prací

Dejte dítěti možnost něco si přivydělat. Nastane chvíle, kdy si bude chtít pořídit něco, na co mu jeho běžné kapesné prostě nebude stačit. Místo toho, abyste mu věc koupili, zkuste mu dát příležitost si na ni vydělat. Zapojte ho do nějaké činnosti, za kterou mu předem slíbíte odměnu. Dejte však pozor na to, abyste takto neocenili běžné domácí práce, jako je mytí nádobí či luxování. Mohlo by se totiž stát, že dítě pak nebude chtít už nic dělat zadarmo. Příkladem toho, za co můžete nabídnout odměnu, je třeba umytí auta či posekání trávy.