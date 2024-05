2K Games pravděpodobně připravuje FIFA 2K25

FIFA se vrací na scénu, ale tentokrát pod taktovkou 2K Games. Nová hra s názvem FIFA 2K25 by měla být oficiálně oznámena v blízké budoucnosti.

Po dlouholetém partnerství mezi Electronic Arts (EA) a FIFA došlo k rozchodu kvůli neshodám ohledně finančních podmínek. EA se rozhodlo pokračovat v tvorbě fotbalových her pod novou značkou EA Sports FC, přičemž první titul této série je EA Sports FC 24.

FIFA se snaží zachovat klid a již navázala kontakty s několika významnými herními vývojáři, kteří by měli pokračovat ve tvorbě her pod značkou FIFA. Tentokrát by však nemělo jít jen o jednu hru, ve výrobě je více projektů.

Insider známý pod přezdívkou MohPlay Inc na sociální síti X uvedl, že nový díl série je ve vývoji u 2K Games. Konkrétně zmínil, že oznámení FIFA 2K25 je na spadnutí a hra by měla vyjít ještě letos. Oficiální odhalení by mohlo proběhnout během několika dní, možná na Summer Game Festu 2024, kde se očekává velké oznámení od 2K Games (původně se spekulovalo o nové hře ze série Mafia, ale může to být FIFA).

2K has secured the official license from FIFA to create the next FIFA video game!



The partnership is confirmed, and 2K will be developing a new football game series.



👀✨ FIFA 2K25 is set to launch this year, just in time for the FIFA World Cup 2K26!



Get ready for FIFA 2K25!… pic.twitter.com/3jsu2XQu2a