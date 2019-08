Acer Nitro 7 – poctivě vybavený notebook bez kompromisů

Herních notebooků okolo 40 tisíc existuje dost a rozhodně máte na výběr. Často se ale stane, že po prostudování parametrů zjistíte, že na stroji "něco nesedí". Třeba má dobrý procesor a grafiku, ale jenom 8 GB operační paměti. Jiný model zase může mít malou kapacitu hlavního SSD, které doplňuje velký HDD, ale jakmile si zkusíte porovnat rychlost načítání her, už bez SSD nedáte ani ránu. V konečném důsledku zjistíte, že výběr zase není tak široký.

My bychom vám v článku chtěli představit nově uvedený notebook Acer Nitro 7, který v této cenové hranici nabízí hodně dobře vyváženou výbavu, kde na vás nečeká žádný "Černý Petr”.

Design nevybočuje ze zavedeného standardu a nadchne zejména celokovovou konstrukcí, podsvícenou klávesnicí, tenkými rámečky a celkovými rozumnými rozměry včetně váhy pod 2,5 kg.

Pojďme se podívat, co se skrývá pod kapotou a vezmeme to rovnou od procesoru. Acer vybavil notebook 6jádrovým modelem Intel Core i7-9750H, který v základu šlape na 2,6 GHz a Turbo Boost ho dokáže dostat až na 4,5 GHz. Možná je to až overkill, jelikož takto výkonný procesor není v této cenové hladině zdaleka standardem. Dostatek výpočetního výkonu ale není nikdy na škodu.

Dále tu máme 16 GB operační paměti typu DDR4. Zde asi není moc co dodat, operační paměť zkrátka chybět nebude. Jako grafickou kartu zvolil výrobce NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti se 6 GB paměti typu GDDR6. V aktuální nabídce NVIDIA jsou sice více vidět RTX karty, ale pokud nemáte zájem o ray-tracing (zatím ho umí málo her + stojí výkon), dokáže se GTX 1660 Ti vyrovnat RTX 2060.

Displej o velikosti 15,6” dostal Full HD rozlišení a především zvládá obnovovací frekvenci 144 Hz. Navíc výrobce zvolil technologii IPS zajišťující lepší barevné podání než obyčejné TN. Matná obrazovka je zasazena do 7,48 mm tenkých rámečků podtrhující povedený design.

Zajímavá je rovněž sestava disků, zapomeňte na pomalý a hlučný HDD, uvnitř Acer Nitro 7 se schovává dvojice rychlých M.2 PCIe NVMe SSD disků s kapacitou 512 GB. Jsou zapojeny v režimu RAID 0, což znamená celkovou kapacitu 1024 GB a díky chytrému rozložení dat také hodně dobré přenosové rychlosti.

Síťová karta je často něco, co se často v konfiguraci přehlíží. Prostě v notebooku je, připojíte se s ní k internetu a to je celé. U Acer Nitro 7 by ale byla škoda alespoň nezmínit síťovku Killer Ethernet E2500 speciálně vytvořenou pro hráče, gigabitový přenos zvládne i přes WiFi.

Při koupi notebooku samozřejmě nekupujete pouze sumu hlavních částí, ale celkový stroj. To v případě Acer Nitro 7 znamená přítomnost technologie chlazení CoolBoost s dvojicí výkonných ventilátorů a software Acer NitroSense pro snadný přehled o systému a možnost nastavení například právě rychlosti ventilátorů. Myslelo se také na audio, o které se mimo jiné starají technologie Waves MaxxAudio a Acer TrueHarmony.

Jak jste mohli sami vidět, v herní výbavě tohoto modelu Acer Nitro 7 se neskrývá žádný "Černý Petr”. Operační paměti je dostatek, displej je typu IPS se 144 Hz, procesor má výkonu dostatek a to samé platí o použité grafické kartě.

Podrobnější pohled na notebook ve video recenzi