Acer ukázal budoucnost notebooků - kreativní myšlení a odolnost

Acer na tiskové konferenci Next@Acer ukázal, jaké počítače v nedaleké budoucnosti budeme používat. Nejednalo se přitom jen o nástupce aktuálně prodávaných modelů. K vidění byly opravdu zajímavé notebooky i nadupané herní mašiny. Acer celou konferenci rozdělil do několika sekcí zaměřených na odolnost, lehkost a kreativitu. Na hráče se ovšem také nezapomnělo a řada Predator opět dostane ty nejlepší komponenty na trhu.

Nové herní stroje Predator

Co by to bylo za prezentaci Aceru bez novinek ohledně portfolia Predator. Představila se nám hned celá řada herních notebooků. Hráči u nich ocení zejména špičkové komponenty od Nvidie i Intelu. Za velkou inovaci lze považovat klávesnice u modelu Predator Helios 700. Ta se vysouvá do přední části notebooku, který se pak může efektivněji chladit. Navíc některé klávesy, konkrétně W, A, S, D a šipky ukrývají laserové snímání pozice stisknutí. V praxi tak lze danou klávesu stisknout jen lehce a hra vše zaznamená jako u gamepadu. Ideální například pro hraní závodních her.

Samozřejmě herní notebooky nejsou žádná ořezávátka. Predator Helios 700 ukrývá až Intel Core i9 10980HK, jenž lze taktovat a grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Dostupnější Helios 300 a Triton 300 zase zaujmou špičkovým 240Hz displejem.

Milovníci extrémního výkonu můžou sáhnout po bezkompromisním stolním počítači Predator Orion 9000. Ten nabídne Intel Core i9 Extreme Edition a dvě grafiky RTX 2080Ti. Krom výkonných komponent se inovovalo i chlazení a samotná počítačová skříň. Portfolio doplňuje monitor Predator X25 s obnovovací frekvencí 360 Hz a herní židle s možností masáže a vestavěnými reproduktory. Vybere si zkrátka každý a Acer myslel i na ty úplně nejnáročnější.

Aktualizovaná řada Swift

Výrobce samozřejmě nezapomněl ani na další produkty. Představen byl například nový Acer Swift 5, který nabídne stylový vzhled, snadnou přenositelnost a vysoký výkon. Pokud pracujete spíš online, může zaujmout nový prémiový Chromebook Spin 713. Ten vychází z projektu Athena a nabídne luxusní zpracování, antibakteriální úpravu dotykové obrazovky a špičkový 2K displej.

ConceptD pro kreativní duše

Hvězdou kreativní části byl bez pochyby ConceptD 3 Ezel. Jedná se o notebook určený pro tvůrce obsahu. Nosnou myšlenkou je dotykový překlápěcí displej. Notebook tak lze použít mnoha rozličnými způsoby. Klasické notebookové rozvržení lze během vteřiny změnit, a udělat tak z počítače tablet. Vtip ovšem spočívá v možnosti polohovat displej blíž k uživateli pod různým úhlem. Díky této vychytávce se na notebooku snadněji kreslí a poslouží i k prezentaci všech vašich nápadů. Acer tuto myšlenku navíc důmyslně podpořil aktivním dotykovým perem, které lze uložit do těla zařízení, kde se i nabíjí.

Nová odolná řada Enduro

Acer zároveň přišel i s úplnou novinkou. Notebooky řady Enduro se pyšní zvýšenou odolností podpořenou vojenskými standardy. Představeno bylo celkem 5 zařízení. Mezi notebooky udělal nejlepší dojem model Enduro N3. Jedná se o velmi odolný notebook, který přežije drsné zacházení. Nevadí mu pády z více jak metrové výšky, mrazivé teploty ani voda. Zároveň jde o relativně kompaktní stroj s váhou do dvou kilogramů, který i dobře vypadá. Vyztužené hrany notebook ochrání, ale zároveň tolik nenarušují samotný design. Do notebooku navíc Acer vměstnal výkonné komponenty včetně Intel Core i7 desáté generace a grafiky Nvidia GeForce MX230.