Asus ROG Zephyrus G14 - Pro hraní na cestách jako stvořený

Nedávno představený Asus Zephyrus G14 se konečně dostává do prodeje. Nabídne dle specifikací velmi vysoký výkon zabalený v kompaktním těle. Tato kombinace má ale i svá úskalí. Velký otazník visel nad chlazením, ale i zpracováním a cenou. Velké většině negativ se však, aspoň na papíře Asusu podařilo vyhnout. Naše recenze ovšem poukazuje na praktické zkušenosti a předem nutno říct, že Asus stvořil jeden z nejlepších notebooku letošního roku.





Nezabere moc místa

Již při vybalení a prvním pohledu Zephyrus G14 zaujme oproti nudné konkurence. Je to díky perforovanému krytu víka displeje. V lepší specifikaci jsou tyto otvory podsvícené LED diodami, které mohou svítit dle libosti. Testování naštěstí vyvrátilo obavy ze zanášení těchto otvorů prachem a nečistotami.

Co se rozměrů týče, patří notebook k těm menším. Konkrétní velikost činí 324 x 222 milimetrů a tloušťka necelých 18 milimetrů se blíží spíše ultrabookům, než k herním strojům. Na herní původ poukazuje pouze menší ROG logo na kraji víka od displeje a žebrování samotného chlazení. To je vidět po téměř polovině obvodu notebooku.





Vzhled působí elegantním dojmem a prvky typické pro herní notebooky nelezou hned na oči. Právě díky této kombinaci se Zephyrus G14 neztratí v davu herních notebooků, ale zároveň ho můžete s klidem vzít na seriózní pracovní schůzku.

Výbava všech základních portů

Co se konektivity týče, ve většině případů se obejdete bez redukcí. Zephyrus nabízí dvojici klasických USB-A ve verzi 3.2 gen 2, dále jedno USB-C ve stejné specifikaci a jedno USB-C s podporou výstupu DisplayPort 1.4. Nabíjet lze dedikovaným konektorem i přes USB-C. Nechybí samozřejmě kombinovaných 3,5mm jack a vestavěná zvuková karta patří mezi ty kvalitnější. Další monitor lze připojit přes HDMI 2.0. Není tak problém k notebooku připojit i dva monitory naráz.





Zamrzí tak pouze absence čtečky SD karet. Vzhledem k velikosti a tloušťce notebooku není na místě očekávat ethernetový port. Ten nahrazuje alespoň rychlá WiFi 6, kterou doplňuje Bluetooth 5.0.

Displej bez odlesků

Asus nabízí Zephyrus G14 ve dvou variantách, co se displeje týče. Můžete si vybrat mezi Full HD panelem s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz, nebo obrazovkou s vyšším QHD rozlišením, ale jen základní obnovovací frekvencí. Preferovaná varianta závisí především na tom, co hrajete. Pro kompetitivní hry se hodí větší obnovovací frekvence, u singleplayer her pak oceníte větší detaily v podání vyššího rozlišení displeje. Za výběr variant je však nutné Asus pochválit. 4K rozlišení zde není nutné a oba displeje nabídnou matné provedení, jenž eliminuje většinu odlesků. Barevné podání je na herní notebook dobré, ovšem jas pro práci venku na slunci mohl být malinko vyšší.

Displej po stranách lemují tenké rámečky, do kterých se bohužel nedostala webkamera. To je velká škoda. Obecně platí, že lepší alespoň špatně umístěná horší webkamera pro nouzové situace, než žádná.





Pohodlí při hraní i psaní

Dostáváme se ke klávesnici. V naší bílé variantě s tmavými popisky působí velmi elegantně. Jedná se o klasické chiclet spínače, které mají pohotovou odezvu, dostatečně vysoký zdvih a všeobecně jim není co vytknout.

Vše navíc doplňují maličkosti, jako dedikované klávesy pro úpravu hlasitosti, vypnutí mikrofonu a možnost vypnout Windows klávesu. ROG tlačítko vás pak dostane do softwaru od Asusu, kde najdete vše potřebné, co se nastavení notebooku týče. Například profil chlazení, teploty, obsazení RAM a pevného disku. Za aplikaci si Asus zaslouží palec nahoru. Stejně tak za čtečku otisků prstů v zapínacím tlačítku. Funguje rychle a prst načte do mezipaměti hned po zapnutí. Jakmile naběhne operační systém, počítač vás automaticky přihlásí.

Kde to víc skřípalo, bylo podsvícení kláves. Šedé popisky v kombinaci s bílým podsvícením znamenají, že podsvícení využijete jen v téměř úplné tmě. Jakmile se totiž rozsvítí bílé diody, splynou popisky se samotnými klávesami.

Pod klávesnicí se pak nachází dostatečně velký touchpad. Ten správně registruje například položené zápěstí a dá se klávesovou zkratkou vypnout. Jedná se o jeden z těch lepších touchpadů v notebooku, přesto hráči raději zvolí myš.

Vedle klávesnice na sebe upoutají dvě malé mřížky. Jedná se o reproduktory, a právě zde by se ostatní výrobci měli inspirovat. Jde totiž o kvalitní repráčky, které mají skvělé podání basů a středů. Především pak míří k uživateli, místo směrem dolů do stolu.

Promyšlené chlazení

Hodně herních notebooků trpí na špatně vyřešené chlazení. Asus ROG Zephyrus G14 je navíc relativně malý stroj s porcí výkonu, která se často špatně chladí i ve větším těle. Jak to tedy výrobce řešil?

V útrobách nalezneme 2 ventilátory, která nasávají vzduch ze spodní části notebooku. Tu navíc do úhlu vyzdvihne víko displeje. Nestane se tak, že by se otvory pro vstup chladného vzduchu zakryly. Ohřátý vzduch pak větráky vyvádí bočním a zadním žebrováním. Asus tedy zvolil efektivní ventilátory, dostatek otvorů pro odvod tepla, vyzdvihnutí základny a promyšlené vnitřní uspořádání komponent. Hořčíkové tělo navíc také odvádí část tepla skrz samotnou konstrukci.

Hraní v malém těle

Výše popsané kvalitní chlazení je rozhodně třeba. Asus notebook osadil novinkami od AMD. V našem případě procesorem Ryzen 7 4800HS. Jedná se osmijádrový procesor s 16 výpočetními vlákny. V praxi se jedná o velice rychlý procesor, který vás svým výkonem nebude nijak omezovat. Ideální pro náročnější multitasking i renderování.

Grafická karta Nvidia GeForce GTX 1660Ti v Max-Q variantě pak z notebooku dělá herní stroj, na který se můžete vždy spolehnout. Pro hraní všech známějších AAA titulů na vysoké detaily tato kombinace procesoru a grafiky plně dostačuje. S poklesy FPS se i díky dobrému chlazení nesetkáte a v méně náročnějších hrách, případně po lehkém snížení detailů můžete pomýšlet i na plynulé hraní ve 120 snímcích za vteřinu.

Hráči kompetitivních her nemusí toto vůbec řešit. MOBA hry i střílečky typu VALORANT a Counter-Strike si zahrajete na 120 FPS bez jakýchkoliv problémů. Například Call of Duty: Warzone pak z notebooku ždímá maximum, přesto není problém se i na vysokých detailech dostat na 80 snímků za vteřinu. Vše pak doplňuje rychlý SSD disk a v našem případě 16 GB RAM.

Notebook má opravdu úctyhodný výkon vzhledem ke svým rozměrům a váze. Hodí se tak na LAN akce a nenápadný vzhled může zase přijít k užitku, pokud chcete laptop využívat i v práci.

Baterie na tom taky není špatně, musíte však notebook šetřit. Menší jas a nenáročná práce vyženou výdrž až na krásných 9 hodin. V případě hraní počítejte přibližně s třetinou času.

Našlápnuto k dokonalosti

Asusu se podařilo navrhnout herní notebook v kompaktním těle, který dělá jen minimum kompromisů. Povedlo se dílenské zpracování, chlazení, displej, klávesnice a volba komponent. Pozitivních vlastností má notebook zkrátka hodně, a proto lze prominout malinké přešlapy, jako je chybějící webkamera.





Za toto prémiové provedení si lehce připlatíte, ale popravdě ne moc. Zephyrus G14 ve specifikaci s Ryzenem 7 4800HS, GTX 1660Ti Max-Q, 1TB NVMe SSD a 16 GB RAM přijde na přibližně 42 tisíc korun. Cenu zvyšuje zejména úplně nový a povedený procesor, ale také zpracování. Příplatek je to však opodstatněný a pokud si chcete zahrát nejnovější hry a zároveň notebook často přenášet, těžko naleznete lepší možnost.