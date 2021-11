Back 4 Blood po aktualizaci zlehčí postup jednotlivcům

Týmová střílečka Back 4 Blood dostává novou aktualizaci, která odemkne postup v sólo režimu. Během příštího roku plánují tvůrci uvolnit další obsah.

Střílečka, ve které kosíte hordy zombies v podstatě navazuje na kultovní titul Left 4 Dead 2. Nejde přitom o náhodu, novinku totiž vytvořili z velké části stejní vývojáři. Ti teď informují o novinkách, které se do hry dostanou v dohledné době.

V listopadu se tvůrci zaměří na zkvalitnění klíčových herních prvků a odstranění největších chyb. Následovat bude prosincová aktualizace zaměřená na přidávání novinek v podobě kosmetických předmětů a nových karet. Hlavně ale vylepší postup v samostatném hraní bez přístupu k internetu.

