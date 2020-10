Battle royale střílečka PUBG dostane dynamickou mapu

Do PUBG se chystá nová mapa, která má přidat další měnící se prvek. Paramo láká na náhodné události a možná i procedurální generování.

O nové mapě do PUBG se toho stále moc neví. Paremo ovšem i přes minimum informací láká prvkem, který by mohl do battle royale žánru přinést oživení. V deváté sezóně se totiž dočkáme bojů na tomto ostrově, který se bude každou hru, a možná i v samotném průběhu, měnit. Pro teď se spekuluje o dynamickém generování s vícero možnostmi. Ve hře je i varianta o téměř úplně náhodném generování mapy ve stylu Minecraftu. Realita bude nejspíše někde mezi.

Tvůrci tímto chtějí rozbít stereotyp při hraní. V PUBG je sice na výběr několik málo map, ovšem po opakovaném hraní mohou omrzet. Dynamické podmínky ve hře zastupuje maximálně počasí a trasa letadla, ze kterého hráči na začátku skáčou. Nabrání správných zbraní z domů nepředstavuje s trochou cviku problém.

Konkurenční Fortnite takto již mapu měnil mezi sezónami. Ovšem ne přímo mezi zápasy. PUBG by se tak mohlo odlišit od ostatních her v žánru.