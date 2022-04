Battlefield 2042 přichází o hráče, je jich rekordně málo

Střílečka Battlefield 2042 od studia EA DICE má za sebou opravdu nepovedené vydání. Špatné přijetí od hráčů se nyní projevuje v historicky nejnižším počtu souběžně hrajících hráčů.

V dopoledne 11. dubna klesl počet souběžně hrajících uživatelů titulu Battlefield 2042 na platformě Steam ke 979 jedincům. Jde o rekordní minimum a u takto velké hry jasný neúspěch. Jak ukazuje přiložený graf, počty hráčů konstantně klesají od samotného vydání v listopadu minulého roku.

Vývojáři nicméně nad hrou nezlomili hůl. Velká dubnová aktualizace má přinést stovky drobných úprav a vylepšení balančního stavu hry. Do hry se dostane i možnost mluvené komunikace s týmem.

Dále do hry zamíří tři nové mapy, jak ukázal nedávný únik dat. Jde o Drained, LightsOut a DockLands. Zda aktualizace donutí hráče k návratu ke hře je zatím otázkou.

Internal names of three additional unreleased maps in #Battlefield 2042:



🛁 Drained

💡 LightsOut

⚓️ DockLands



"DockLands" might be another remake of an existing Battlefield map for Portal. No further info, images or launch windows available.



Updated map overview: pic.twitter.com/QydSRqTdMX