Battlefield V již za týden nabídne všem hráčům boje v Pacifiku

Slibované rozšíření, které proti sobě staví USA a Japonsko dorazí koncem měsíce. Hru si navíc budou moci všichni vyzkoušet díky nové akci zdarma.

Studio DICE již brzy rozšíří Battlefield V největší aktualizací od vydání. Jmenuje se War in the Pacific a jak už bylo oznámeno dříve, přinese zbrusu novou tvář konfliktu. Do hry totiž zapojí USA a Japonsko.

Tyto mocnosti se zpočátku utkají na dvou mapách, včetně ikonického ostrova Iwo Jima a v prosinci dorazí třetí mapa - legendární Wake Island, kterou veteráni Battlefield série určitě dobře znají.

Samozřejmostí bude celá řada nových zbraní, včetně katany a plamenometu, které bude možné najít na bojišti a pořádně s nimi nepřátelský tým potrápit. Chybět nebudou ani ikonická vozidla, včetně tanku Sherman.

Nový obsah dorazí 31. října zdarma pro všechny majitele hry. Ostatní si budou moci novinky vyzkoušet od 1. do 4. listopadu, kdy bude možné hrát Battlefield V na všech platformách zdarma.

Battlefield V je dostupný pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.