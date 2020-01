Battlefield V láká v upoutávce na novou kapitolu

Přinese džungli s hustou vegetací a také možnost získat elitního bojovníka bez placení.

Studio DICE zveřejnilo poměrně obsáhlou upoutávku na další obsahový balíček pro svoji střílečku Battlefield V. Šestá kapitola Tides of War nese název Into the Jungle.

Přinese především mapu Solomon Islands, kde se americké a japonské síly utkají v husté džungli. Podle tvůrců nás na této mapě čekají hlavně přestřelky na krátké vzdálenosti.

Into the Jungle přinese také tři nové elitní válečníky. Zatímco dva jsou placení jako bývá zvykem, bojovnici Misaki Yamashiro si budou moci hráči odemknout dosažením Rank 40 v nadcházející kapitole.

Aktualizace dále přinese nové zbraně, jako je M1A1 Bazooka či další kulomet. Tradičně nebudou chybět kosmetické předměty.

Nová kapitola startuje 6. února. Battlefield V je dostupný pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.