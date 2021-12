Blíží se The Game Awards, vyhlášena bude hra roku a představí se nové tituly.

Nejprestižnější předávání cen ve videoherním průmyslu se nezadržitelně blíží. Již tento pátek proběhne The Game Awards, kde se dočkáme i ukázky nových her.

The Game Awards se řadí v herním světě mezi nejpopulárnější a nejznámější ceny. Již v pátek 10. prosince se udělí ocenění ve třicítce kategorií. Ve všech přitom mohou hlasovat diváci, hráči a kdokoliv další na webu soutěže.

Hru roku, tedy hlavní cenu, může získat jedna ze šesti her. Jde o Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart a Resident Evil Village. Tato šestice totiž postoupila do závěrečného hlasování.

Kromě vyhlášení jednotlivých kategorií se můžeme těšit na živý hudební doprovod v čele s kapelou Imagine Dragons a samozřejmě dojde i na ukázky her.

Microsoft plánuje na akci oznámit také čtveřici titulů, které zamíří okamžitě při vydání do předplatného Xbox Game Pass. Na konzole Xbox One a Xbox Series se také dostane 35 demoverzí různých her. Jejich seznam se odkryje až při slavnostním galavečeru.

Předávání cen lze sledovat na YouTube a platformě Twitch.tv 10. prosince od 2.00 v noci našeho času.