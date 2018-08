Bojovka Devil May Cry oznámila přesné datum návratu

Fanoušci rychlých bojovek se mohou začít těšit na začátek března. Vydavatel Capcom konečně prozradil pevné datum vydání pátého dílu této série.

Více než deset let už musí fanoušci oblíbené bojovky Devil May Cry čekat na tradiční pokračování. Čtyřka vyšla v roce 2008 a příští rok dorazí Devil May Cry 5. Konkrétně to bude 8. března, vydavatel Capcom aktuálně oznámil přesné datum.

Informace o vydání doprovází nová upoutávka. Má zhruba tři minuty a dokáže vám, že se opět můžete těšit na rychlou akci s propracovaným soubojovým systémem a hromadou zlikvidovaných démonů.

Ústřední roli v příběhu dostane Nero i Dante a třetí hratelná postava je zatím tajemstvím. V novém videu dostal hlavní roli Nero, ale Dante na jeho konci rovněž dostává příležitost k akci.

Páté pokračování se má odehrávat několik let po událostech čtyřky a na vzhledu hrdinů to bude poměrně dost znát.

Devil May Cry 5 vyjde současně na počítače a herní konzole Xbox One a PlayStation 4.